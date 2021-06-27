كورونا اليوم: ظهور متغير جديد في بريطانيا.. وهذا ما يحدث إذا مرضت بعد التطعيم الكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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هذا ما يحدث إذا مرضت بعد التطعيم الكامل

على الرغم من أن لقاحات كوفيد مفيدة حاليًا، إلا أنها لا تعمل كأدوية مضادة لـ كوفيد، كما أن المتغيرات الأحدث قد تقلل أيضًا من معدلات فعالية اللقاحات، لذلك، هناك احتمال كبير أن تصاب بفيروس كورونا بعد التطعيم، وبالتالي لا ينبغي أن تشعر بالرضا عن النفس.

ومع ذلك، تذكر أن هذه الإصابات، لا تزال نادرة، لذلك، حتى إذا كان هناك خطر حقيقي من أن يتسبب الفيروس في حدوث عدوى، فإن الخطر ضئيل، كما هو مقترح، تحمل اللقاحات مخاطر مختلفة للإصابة بالعدوى وظهور الأعراض، وفقا لموقع timesofindia.

ظهور متغير جديد في بريطانيا

يواصل فيروس كورونا تحوره وظهوره بأكثر من شكل خلال الفترة الأخيرة، فبعد ظهور متغير دلتا بلس الخطير في الهند، تم اكتشاف متغير آخر في المملكة المتحدة وهو متغير "لامدا" أو Lambda Covid .

وفقا لصحيفة express البريطانية، تم اكتشاف متغير Lambda بواسطة علماء في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك في تشيلي وبيرو والإكوادور والأرجنتين، ويعتقد الخبراء أن متغير Lambda يحتوي على طفرات متعددة في بروتين سبايك، ويمكن أن يكون لهذه الطفرات تأثير على قابلية انتقال المتغير، ومع ذلك، يُعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لفهم الطفرات بشكل كامل، وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إن الاختبارات جارية ولا يوجد حاليًا دليل على أن متغير Lambda يسبب مرضًا أكثر خطورة أو يجعل اللقاحات الحالية أقل فعالية.

الصحة العالمية حول سلالة "دلتا+" المتحورة من كورونا: الوضع مقلق

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع المتعلق بسلالة "دلتا+" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" مقلق، داعية لبذل كل الجهود الممكنة لمكافحتها.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، خلال مشاركة في برنامج "سولوفيوف لايف" عبر "يوتيوب"، إن هذه السلالة تصيب عددا كبيرا جدا من الخلايا، مضيفة أن الشخص المصاب بها قد ينقل الفيروس إلى عدد أكبر من الأشخاص وبشكل أسرع مما يحدث ذلك عند الإصابة بالنسخ السابقة، وفقا لروسيا اليوم.

أول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا

أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا، خاصة وأن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.، ولم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة، وفقا لروسيا اليوم.