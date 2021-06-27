الليلة تبدأ من 100 جنيه.. إليك تكلفة الإقامة أسبوعا في مدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد مدينة السحر والجمال "دهب" من أفضل أماكن الاستجمام والمتعة بالمناظر الجميلة الخلابة والأجواء المنعشة، كما تعد من أفضل المدن التى يمكنك أن تقضي فيها إجازة الصيف، لتميزها بإمكانية القيام بالكثير من الأنشطة.

وخلال العامين تصدرت مدينة دهب في جنوب سيناء اهتمام الكثيرين، حيث تعتبر من أكثر المدن التي يمكن قضاء إجازة الصيف فيها بأقل تكلفة، فيمكنك قضاء أسبوع فيها بمبلغ يبدأ من 3000 آلاف جنيه، وهو المبلغ الذي يشمل الإقامة والانتقالات وكذلك الطعام والرحلات الداخلية.

ويستعرض "الخليج 365" خلال هذا التقرير تكلفة الإقامة في مدينة دهب، بحيث تشمل جميع الأنشطة التي قد يقوم بها الشخص خلال قضائه إجازة المصيف، وكانت كما يلي:

- الانتقالات

يمكن السفر عن طريق شركات النقل، وتبدأ تكلفة الانتقال ذهابًا وإيابًا من 300 جنيه للفرد الواحد، ويختلف سعر الانتقالات وفقًا لتسعيرة كل شركة والخدمات التي تقدمها أثناء الرحلة التي قد تستغرق ما بين 8 حتى 10 ساعات.

- الإقامة

وفقًا لأحد المسوقين في مدينة دهب، فإن الإقامة تنقسم إلى مستويات، موضحًا أن المستوى المبتدئ يكون عبارة عن إقامة في كامبات، عبارة عن غرفة ملحق لها حمام، تقتصر على الإقامة فقط، دون تقديم وجبات أو خدمات، لافتًا إلى أن سعر الإقامة في الكامبات يتراوح بين 100 و150 جنيها.

أما عن المستوى المتوسط، فيوضح أن الإقامة فيه تكون بفنادق بمنطقة الممشى أو المشربة أو العصلة، وأن سعر الإقامة يكون شاملا وجبة الإفطار فقط أو الـ3 وجبات، مشيرًا إلى أن سعر إقامة الفرد يبدأ من 200 حتى 400 جنيه في الليلة الواحدة، وأن السعر يختلف من فندق لآخر، حسب إمكانياته من حيث يكون مطلا على البحر أو يتواجد به حمام سباحة أم لا.

وعن المستوى العالي، يشير إلى أنه يكون عبارة عن إقامة في فنادق على طريق البلوهول، وهو يشمل تقديم وجبة الإفطار أو جميع الوجبات، لافتًا إلى أن سعره يكون أعلى، حيث يبدأ من 500 حتى 700 جنيه، وذلك لأنه يقدم خدمة مميزة، إضافة إلى مساحة الفندق ووجوده أمام البحر.

وأخيرًا المستوى المميز، الذي يكون في منطقة البلوهول نفسها، وتكون الإقامة فيه عن طريق الإيجار فيصل سعر الليلة الواحدة 1000 جنيه، بحسب ما أفاد.

- الرحلات الداخلية

فى دهب هناك أماكن لا بد أن تزورها بمجرد وصولك، وهي اللاجونة والبلوهول ومحمية أبو جالوم وبلو لجون وثري بولز، إضافة إلى رحلة جبل الطويلات، وجميعها رحلات تتراوح بين مجانية أو قد تقوم بدفع مبلغ رمزي للمرور من بوابات الوصول فقط كمنطقة البلوهول فهي بمبلغ 20 جنيها.

وهناك رحلة بحرية إلى منطقة جبر البنت، تكون عبارة عن رحلة بحرية شاملة الغداء وأنشطة الغطس والسنوركلينج، تكون مدتها 7 ساعات بسعر 400 جنيه.

- الانتقالات الداخلية

تعتمد الانتقالات داخل دهب على سيارات شبيهة لنصف النقل عبارة عن كابينة للسائق وأخرى خلفه للركاب، ونظرًا لأن المدينة صغيرة تكون أسعار الانتقالات بسيطة تبدأ من 5 جنيهات، حسب المنطقة التي تتوجه إليها.

- المطاعم

تتواجد في مدينة دهب مطاعم مختلفة ما بين المشاوي والأسماك والفول والطعمية، ومطاعم أخرى كثيرة في منطقة الممشى، وكذلك الكافيهات، وقد تبدأ أسعار الوجبات من 60 جنيها، والمشروبات من 20.