علا غانم.. بكت على الهواء بسبب نجلتها وتعرضت للخيانة الزوجية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة علا غانم، محركات البحث واحتلت التريند، عقب حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، والذي تحدثت خلاله عن جوانب في حياتها الشخصية وعلاقتها ببناتها، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء بعدما عرضت لميس الحديدي، مقاطع من حفل زفاف «كاميليا» ابنة علا غانم، حيث أهدت الإعلامية هذه المقاطع للفنانة على الهواء، فضلًا عن الحديث عن جوانب من حياتها الفنية والكشف عن عمرها الحقيقي للمرة الأولى.

وقالت الفنانة علا غانم خلال اللقاء عن بناتها: «بنتي كاميليا هتعيش في مصر والتانية هتعيش في أمريكا، وللأسف بعد زواج الثانية حسيت بقسوة غير عادية، لأنهم خلاص مشيوا، إحساس وحش أوي رغم فرحتي عشانهم، بس خلاص بقوا في بيت تاني وكل ما يكبروا هيبعدوا أكتر».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من حياة الفنانة علا غانم، عقب تصدرها التريند.

ميلادها ونشأتها

ولدت الفنانة علا غانم، بالكويت في 26 نوفمبر 1971، انتقلت بعدها للإقامة بمحافظة الإسكندرية، تحمل شهادة الثانوية العامة فقط ولم تكمل التعليم الجامعي.

وكشفت الفنانة علا غانم، خلال حوارها مع لميس الحديدي، إنّها ستتم عامها الـ50 في نهاية نوفمبر المقبل.

زواجها وحياتها الأسرية

كانت أولى زيجات الفنانة علا غانم، من المطرب وليد الضفراوي بعمر الـ17، وأنجبت له ابنتين هما «كاميليا» و«فريدة»، وانفصلت عنه بعد خمس سنوات، وتحدثت عن التجربة قائلة: ««موضة الزواج المبكر كانت منتشرة».

أحمد المسلمي زوج علا غانم الثاني

تزوجت علا غانم، للمرة الثانية من شخص يدعى أحمد المسلمي، وكان فرق السن بينهما نحو 5 أعوام، ولكن لم يستمر الزواج أكثر من 7 أشهر.

وسبق وتحدثت الفنانة علا غانم، في برنامج «100 سؤال» لرغدة شلهوب، إنها كانت فترة صعبة وسيئة وتعرضت للضرب أمام بناتها، وتعرضت للخيانة منه في غرفة نومها فرأته مع امرأة أخرى.

عبدالعزيز لبيب

وتزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، ومازالت مستمرة معه، حيث سبق وحكت عنه في برنامج «الحريم أسرار» مع أمير كرارة، موضحة أنه أفضلهم قائلة: «أكتر حد قدر يستوعبني لأني هعتبر نفسي مش سلسة في التعامل معاه ومودية فحسيت أن عزيز الفرق الكبير اللي بينا بيقدر يمتصني وبيخلني أنا كمان كده معاه».

وأوضحت الفنانة علا غانم، أنّها انفصلت عن زوجها دون طلاق، لتكون فرصة أخرى لها، لإمكانية العدول عن قرار الانفصال، خاصة أنّ زوجها كان مصرًا على عدم الطلاق ومراجعة نفسها.

كواليس علاقتها ببناتها

وتحدثت الفنانة علا غانم، عن كواليس علاقتها ببناتها خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «كاميليا أكتر واحدة شبهي في الروح وبتقلدني وبتضحكنا كلنا»، كما كشفت عن مدى وجود ميول فنية لدى بناتها: «بناتي كرهوا الفن بسبب اللي شافوه معايا».

وعن كواليس حفل زفاف ابنتها، قالت: «كنت فرحانة وفخورة ورافعة راسي».

علا غانم: بنتي صممت أقدمها لعريسها على الممشى

وتابعت الفنانة خلال اللقاء: «كنت رافعة راسي أني ربيت البنات دي بالتعاون مع والدهم، وبنتي كانت مصرة أني أقدمها لعريسها على الممشى، وقالت لي وقتها أنتي كل حاجة في حياتي وعملتي كل حاجة في حياتي، وأنا فوجئت بطلبها خاصة أن كاميليا مصممة الفرح وحفل الزفاف كاملًا»، موضحة أنها في بعض الأحيان تشعر أنها تأخرت في فكرة البقاء مع بناتها، «ساعات كنت بحس أني غلطانة في تأخرى عن قرار الابتعاد عن الفن وأني اقعد مع بناتي قبل زواجهن، كانوا بيكبروا قدامي ويتخرجوا ويتجوزوا».

مواقف مبكية من حياة علا غانم

ومن أصعب المواقف التي مرت على غانم، كما تحدثت عنها، كانت إجراء عملية جراحية لإزالة ورم حميد من بطنها في عام 2014.

وفيما يخص عائلتها، قالت إن أكثر المواقف قسوة التي عاشتها، كان عدم مقدرتها على حضور حفل تخرج ابنتها بسبب تصوير أحد الأعمال الفنية، وهو ما وصفته بالأمر القاسي للغاية عليها، «رغم أن التصوير كان واقف لكن المنتج قعدني فترة وقتها في البيت تحت الطلب».