فتاة المايوه لـ«هن»: «ماكنتش عاوزة أقول إن أمي هبة قطب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت دينا هشام، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة المايوه»، إنها انزعجت بشكل كبير بسبب ما حدث لها داخل أحد النوادي في كمباوند خاص بالقاهرة، بعدما منعها المسؤولون من النزول لحمام السباحة، بسبب ارتداءها لمايوه البوركيني الخاص بالمحجبات، «متعجبة جدًا إننا بنادي بالحريات، وفي منع بسبب اللبس».

وحول عدم إفصاحها أنها ابنة الدكتورة هبة قطب، متخصصة الاستشارات الزوجية والأسرية، أكدت إنه لم يكن في نيتها تعريف هويتها في بادئ الأمر، أو إعلان اسم والدتها، قائلة: «مقولتش في الفيديو إني بنت الدكتورة هبة قطب، ولا ذكرت ده لأني مش عاوزة، لأن ببساطة مش هيغير من موقفي، ولا هيغير من الواقعة واللي حصل فيها».

وتابعت خلال حديثها لـ«هُن»: «أنا اتسألت في مداخلتي الإعلامية أنتي بنت الدكتورة هبة، جاوبت بالتأكيد، بس فعلًا أنا كنت حابة أتكلم عني وعن شخصي، ولا أقصد استغلال الاسم ولا أي حاجة».

فتاة مايوه البوركيني

وكانت «دينا» قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو على «إنستجرام» استعرضت من خلاله ما تملكه من ملابس السباحة الخاصة بها «مايوهات بكيني وبوركيني»، ثم ظهرت وهي تبكي بسبب منعها من النزول، قائلة: «رحت مع صاحبتي فندق شهير بالقاهرة، وهناك منعوني من نزول حمامات السباحة بسبب الحجاب، ومايوهات الحجاب».

مايا مرسي تعلق على الواقعة

وعلقت الدكتورة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على الواقعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «البنت تحترم، تلبس فستان تحترم، تلبس حجاب تحترم، تلبس مايوه تحترم، تلبس بوركيني تحترم».

وتابعت: «حضرتك مالك هو حد بيعلق عليكي أو عليك أنتم لابسين إيه؟ فرض الوصايا على الناس كده جريمة؟ والقانون موجود».