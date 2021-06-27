رامي جمال وناريمان على الحلوة والمرة.. ساندته في محنته بعد الإصابة بالبهاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان والمطرب رامي جمال، محركات البحث «جوجل»، عقب ظهوره من داخل منزله في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يتحدث من خلاله عن تجربة الإصابة بمرض البهاق وكواليس حالته الصحية وكيفية معالجته منه، مؤكدًا تلقيه خلال تلك الفترة كم هائل من الرسائل والتعليقات من الجمهور، يطلبون منه النصيحة في التعامل مع أطفالهم والحالات المصابة بالبهاق، والذي كان يرد عليهم عبر خاصية الرسائل، ليقرر الخروج في مقطع الفيديو والتحدث إلى المصابين بنفسه.

وبدأ المطرب الشاب رامي جمال حديثه في مقطع الفيديو قائلًا: «أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئله كتير جدا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيا منه بدعمكم ليا، كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي».

وتطرق الفنان رامي جمال خلال الفيديو، للحديث عن الدعم الذي لقيه من أسرته، وبخاصة زوجته الفنانة ناريمان، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كواليس الدعم والمساندة التي تلقاها من زوجته.

ناريمان تتحدث عن علاقتها بزوجها

في نوفمبر عام 2019، تحدثت ناريمان عن علاقتها بزوجها المطرب رامي جمال، في أول ظهور إعلامي لها بعد إعلان «رامي» إصابته بمرض البهاق، وذلك عبر برنامج «عرب وود»، المذاع عبر قناة «إم بي سي»، إذ قالت: «عمري في حياتي ما كنت أتخيل أن ربنا يرزقني بزوج زيه، وربنا يخليه ليا».

رد فعل ناريمان بعد إعلان رامي جمال إصابته بالبهاق

وكان الفنان رامي جمال، دوّن منشورا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يتحدث من خلاله عن كواليس الإصابة بمرض البهاق، وأعادت زوجته، نشره معلقة: «أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني».

ناريمان تعلق على فيديو زوجها

وعلقت الفنانة ناريمان، زوجة المطرب رامي جمال، على مقطع الفيديو الذي شاركه زوجها، قائلة: «أنت جميل بقلبك وأحلى وأجمل في عيون كل اللي بيحبوك وبيتمتعوا بفنك»، ليرد عليها الفنان قائلًا:«بنت الأصول الغالية».