احذرها.. 8 علامات تشير إلى أن ضغط الدم لديك مرتفع للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يرتبط ضغط الدم، عندما يكون مرتفعًا جدًا، بعادات نمط الحياة غير الصحية مثل شرب الكثير من الكحول وتدخين السجائر وتناول الأطعمة غير الصحية وزيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين البدنية الكافية، عندما يُترك دون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية طويلة الأمد، مثل أمراض القلب التاجية وأمراض الكلى.

يقيس ضغط الدم القوة التي يستخدمها قلبك لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ولكن يمكن أن يكون خطيرًا إذا زاد ارتفاعه أو انخفض بشدة، إذن، ما هو النطاق الصحي لضغط الدم؟، وما هي العلامات التي تشير إلى أن ضغط الدم لديك مرتفع للغاية؟.. هذا ما يكشفه موقع express.

ما هو نطاق ضغط الدم الصحي؟

ضغط الدم هو ضغط الدم داخل الشرايين البشرية وينتج بشكل أساسي عن طريق انقباض عضلات القلب، يتم قياس ضغط الدم باستخدام رقمين مسجلين، ينظر الأول إلى الضغط الانقباضي ويتم قياسه بعد انقباض القلب عند أعلى مستوى له، الثاني، يسمى الضغط الانبساطي، يتم قياسه قبل انقباض القلب عند أدنى مستوياته.

يمكن تصنيف ضغط الدم إلى خمسة أنواع مختلفة في محاولة لتمييز ما هو مرتفع.

يعتبر ضغط الدم الطبيعي الذي يقل عن 120/80 ملم زئبق مستوى صحي في كل مكان.

تتراوح قراءات ضغط الدم المرتفع باستمرار من 120 إلى 129 ضغط الدم الانقباضي وأقل من 80 ملم زئبق للانبساطي.

يتعرض الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ما لم يتم اتخاذ الخطوات المناسبة للسيطرة عليه.

المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم: في هذه المرحلة من ارتفاع ضغط الدم، تتراوح القراءات باستمرار من 130 إلى 139 انقباضيًا أو 80 إلى 89 ملم زئبق انبساطي.

يمكن للأطباء في هذه المرحلة أن يصفوا أدوية ضغط الدم وبعض التغييرات في نمط الحياة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: خلال هذا المستوى، تتراوح قراءات ضغط الدم باستمرار بين 140/90 ملم زئبق أو أعلى.

عندما يصل المرضى إلى هذه النقطة من ارتفاع ضغط الدم، من المرجح جدًا أن يتدخل الأطباء بمزيج من الأدوية وتغيير نمط الحياة.

أزمة ارتفاع ضغط الدم: هذه هي النقطة الأكثر خطورة التي يمكن أن يصل إليها ضغط الدم، وتتطلب رعاية طبية عاجلة في أسرع وقت ممكن.

عندما يصل الضغط إلى هذا المستوى، فإنه يتجاوز فجأة 180/120 ملم زئبق.

إذا كان لديك أي من الأعراض التالية، فاتصل بسيارة إسعاف على الفور:

ضيق في التنفس

ألم صدر

ألم في الظهر

خدر و / أو ضعف

التغييرات في الرؤية

صعوبة الكلام

8 علامات تشير إلى ارتفاع ضغط الدم لديك

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم مرعبًا لأن العديد من الأشخاص الذين يصابون به لن يعانون من أي أعراض.

في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر سنوات أو عقودًا حتى تصل الحالة إلى مستويات عالية بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة.

ومع ذلك، فمن السهل أن تنسب الأعراض إلى اعتلالات صحية أخرى، ولكن التعامل مع أعراض ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون قاتلاً، لذا كن حذرًا جدًا إذا كنت تعتقد أنك قد تتأثر.

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أن ضغط دمك مرتفع جدًا هي أن تكون لديك قراءات منتظمة، لكن العلامات التي يجب البحث عنها تشمل:

الصداع

ضيق في التنفس

نزيف في الأنف

تدفق في الماء

الدوخة والغثيان

آلام في الصدر

التغييرات المرئية

نزيف في البول