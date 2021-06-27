دراسة.. متغير دلتا يهرب من المناعة ويعيد العدوى لدى المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة جديدة لمجموعة من الباحثون في معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية، أن متغير دلتا يتمتع بهروب مناعي أفضل وأكثر ضراوة من طفرات Covid-19 الأخرى، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

أدى ظهور سلالات دلتا ودلتا بلس من فيروس كورونا إلى وضع العالم في حالة تأهب قصوى مرة أخرى، حيث يقال إن سلالة دلتا بلس من كورونا قابلة للانتقال بشكل كبير بين المسوخات الأخرى لفيروس كورونا.

أصبحت دلتا الشكل السائد في الهند نظرًا لقدرتها الأفضل على القفز إلى مضيفين جدد ومن خلال القضاء على أجزاء ضخمة من المناعة السكانية لدى المصابين بـ Covid-19 خلال الموجة السابقة، وكشفت الدراسة أن مجموعة الطفرات الخاصة بالفيروس تجعله أكثر عدوى، ويزيد من الحمل الفيروسي لدى البشر، وينتج عناقيد تفشي أكبر.

كشف الباحثون عن كيفية تفاعل الاختلاف مع الأجسام المضادة وكذلك الطريقة التي يصيب بها الفيروس الخلايا البشرية، لا سيما في الرئتين، وأنماط تفشي المرض بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في ثلاث مدن هندية.

وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات مهمة، تم تأكيد بعضها من خلال بيانات واقعية من المملكة المتحدة، وقال الدكتور راجيش باندي، أحد مؤلفي الورقة وكبير العلماء إن الاكتشاف الرئيسي للورقة هو أن متغير دلتا لديه إمكانية جيدة للهروب المناعي كما أنه سرعان ما حل محل المتغيرات الأخرى وتسبب في معظم الإصابات الخارقة (العدوى بعد التطعيم الكامل) في العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ما يعنيه هذا هو أنه يتعين علينا توخي الحذر الشديد والتصرف بشكل مناسب، خاصة الآن بعد أن نشهد أيضًا حالات دلتا بلس ما زلنا لا نعرف أي شيء عن إمكاناته في الهروب المناعي، وفق ما قال راجيش باندي.

وقال الدكتور أنوراغ أغاروال، أحد مؤلفي الدراسة الآخرين ومدير معهد الجينوم والبيولوجيا التكاملية، إن متغير دلتا من كورونا لديه أعلى مستوى من القابلية للانتقال حتى الآن، كما أنه يضعف الحماية المعادلة من العدوى والتطعيمات السابقة.

وفقًا لنموذج رياضي يعتمد على الحالات والوفيات المبلغ عنها من مومباي، زادت قابلية انتقال متغير دلتا ضد جميع المتغيرات الأخرى المتداولة بنسبة 2 ٪ بحلول نهاية شهر يناير ، وزاد التهرب المناعي من الإصابة السابقة بنسبة 32 ٪.

وفقًا للدراسة، كان متغير ألفا الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة، أقل حساسية بمقدار 2.3 مرة ، بينما كان البديل بيتا ، الذي لوحظ لأول مرة في جنوب إفريقيا ، أقل حساسية بنسبة 8.2 مرة ، مقارنة بـ 5.7 مرة لنوع دلتا. قالوا أيضًا أن متغير دلتا يتكاثر بشكل أسرع من نموذج ألفا.