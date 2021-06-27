مقطع فيديو يثير موجة غضب واسعة على فيس بوك: شاب يعتدي على فتاة في الشارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة جديدة للتحرش شهدتها منطقة العمرانية بالهرم، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اعتداء شاب على فتاة بأحد الشوارع في منطقة العمرانية أمام المارة، بعد محاولة الشاب التحرش بالفتاة لفظيًا، وعند مواجهتها له، قام بصفعها على وجهها مرارا أمام المارة دون تدخل أحد لإنقاذها.

تعليقات الرواد على المقطع

وأثار المقطع موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض عليه ومحاكمته، حيث علقوا: «يارب رجع للبنت حقها واجعله عبرة لجميع من على شاكلته ويكون العقاب رادع»، «لا هو راجل ولا اللي واقفين رجالة.. الله يرحمك يا رجولة»، «دي للأسف أشباه الرجال، الواضح أن حوار بالكلام لأن بعيد عنها ممكن تعدى عليها بالألفاظ»، و«شارع للأسف مفيهوش راجل».

عقوبة المتحرش في القانون المصري

وعقوبة المتحرش في القانون المصري، بحسب المادتين 268 و269 من قانون العقوبات، نصت المادة الأولى: إنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

كما أن المادة 269 نصت على أنّه: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.