أم تستغيث بفيديو على «فيس بوك» بعد التحرش بابنتها وضربها في الشارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تحرش جديدة، هزت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما استغاثت أم بالمسؤولين عبر مقطع فيديو في بث مباشر على صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك»، عقب تعرض ابنتها لمحاولة تحرش وتعدٍ بالضرب من مجهول داخل أحد أحياء منطقة الهرم.

تفاصيل الواقعة

وخلال مقطع فيديو تجاوزت مدته 4 دقائق، ظهرت الأم وهي تستغيث وتنهار من البكاء الشديد، قائلة: «يا جماعة أنا ست وحيدة مليش غير بنتين في الدنيا دي كلها، واحدة في الإعدادية وواحدة في الثانوية، البنت نزلت النهاردة تاخد الدروس بتاعتها مع المدرسين من الساعة 9 الصبح لحد الساعة واحدة ونص، وأنا بتابعها في التليفون عشان الدرس بعيد في آخر الهرم».

وواصلت السيدة حديثها: «دلوقتي جتلي لاقيتها فجأة بتصوت وبتتصل عليا وبتقولي إلحقيني يا ماما، سألتها في إيه اللي حصل؟ لاقيتها مرمية في الشارع، وواحد نزل من عربية وبيتحرش بيها وبيشدها وبيقولها تعالي أعمل فيكي حاجات مش كويسة».

كدمات وسحجات في وجه الفتاة

وخلال الفيديو، أظهرت الأم علامات التعدي بالضرب على ابنتها، إذ ظهر وجهها وبه مجموعة من الكدمات والسحجات، نتيجة آثار الضرب الذي تعرضت له على يد المجهول.

واستطردت الأم استغاثتها، قائلة: «إحنا دلوقتي 3 ستات مين يحمينا؟، ده شكل بنتي بعد ما اتضربت واتمرمطت في الأرض أنا عايزة حقي هاتولي حق بنتي اللي في الثانوية، ليه تنزل تضربها؟ ليه عملت ليك إيه؟ أنا عايزة حق بنتي، عايزاه يجي وياخد جزاؤه ويبقى عبرة اللي يسوى وميسواش قدام الناس».

وتابعت: «أنا مش هسكت وهجيب حق بنتي، هي ذنبها إيه؟ أنا عايزة حقها، أرجوكوا هاتولي حق بنتي، والراجل بتاع السوبر ماركت قالي بنتك مردتش عليه، راح الراجل نزل ضاربها لوحده».