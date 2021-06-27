فتاة تتهم شابا بالتحرش بها داخل ميكروباص: «شغل فيديو منافي للآداب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مدته لم تتجاوز دقيقتين، نشرته فتاة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أظهرت خلاله تعرضها لمحاولة تحرش داخل ميكروباص، حيث ظهرت الفتاة وهي تتشاجر مع المتحرش، وتحاول إجباره على النزول من السيارة.

وأرفقت الفتاة تعليقا على الفيديو، قالت فيه: «جماعة.. الحكاية إن الراجل دا معرفش يلمسني لأني كنت حاطة شنطتي جمبي طول الطريق، راح مشغل فيلم إباحي وبيفرجني عليه».

وتابعت: «أنتوا شايفين إني أفورت برضو طالما التحرش مش جسدي؟».. وذلك بعدما ظهر خلال الفيديو مجموعة من الركاب وهم يدافعون عن المتحرش، ويوجهون توبيخاتهم إلى الفتاة بسبب إصرارها على إنزاله من السيارة، فضلا عن تصويره وفضح أمره.

وقالت الفتاة: «متحرش الناس بتدافع عنه ومش راضيين ينزلوني أضربه، تخيلوا، ورجالة العربية اتهجموا عليا، أنا نفسي أعرف هو مبقاش في رجالة».

وأضافت الفتاة، لـ«هن»: «حاولت أنزله الراجل ده من العربية، لكنه رفض ينزل، وكمان الركاب رفضوا ووقفوا معاه».

واقعة تحرش بطالبة بالثانوية العامة

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى التي تشغل مواقع التوصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث استغاثت أم بعد محاولة مجهول التحرش بابنتها طالبة الثانوية العامة، والتعدي عليها بالضرب في أحد أحياء الهرم.

تفاصيل الواقعة

وخلال مقطع فيديو مدته 4 دقائق، ظهرت الأم وهي تستغيث وتنهار من البكاء الشديد، قائلة: «يا جماعة أنا ست وحيدة مليش غير بنتين في الدنيا دي كلها، واحدة في الإعدادية وواحدة في الثانوية، البنت نزلت النهاردة تاخد الدروس بتاعتها مع المدرسين من الساعة 9 الصبح لحد الساعة واحدة ونص، وأنا بتابعها في التليفون عشان الدرس بعيد في آخر الهرم».

وواصلت السيدة حديثها: «دلوقتي لاقيتها فجأة بتصوت وبتتصل عليا وبتقولي إلحقيني يا ماما، سألتها في إيه اللي حصل؟ لاقيتها مرمية في الشارع، وواحد نزل من عربية وبيتحرش بيها وبيشدها وبيقولها تعالي أعمل فيكي حاجات مش كويسة».