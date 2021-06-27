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الامارات | عائلة أصغر أم في بريطانيا تعيش حالة صدمة.. طفلة تنجب في عمر الـ11

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متابعة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أن فتاة أنجبت في سن الـ 11 هي أصغر أم على الإطلاق في المملكة المتحدة، مع عائلة تجهل أن الطفلة حامل.

الطفلة الصغيرة، التي كانت في العاشرة من عمرها عندما حملت، أنجبت في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق صحيفة «الصن» التي أكدت أن الأم والطفل بصحة جيدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الخدمات الاجتماعية تحقق في الظروف المحيطة بالحمل، وتتحدث إلى عائلتها الذين لم يكونوا على دراية بالحمل.

وقال مصدر للصحيفة: «لقد كانت صدمة كبيرة. هي الآن محاطة بمساعدة الخبراء. الشيء الرئيس هو أنها والطفل بخير».

ونقلت «الصن» عن طبيبة قولها: «هي أصغر أم سمعت عنها»، مشيرة إلى العديد من المخاطر المتعلقة بذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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