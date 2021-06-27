الامارات | عائلة أصغر أم في بريطانيا تعيش حالة صدمة.. طفلة تنجب في عمر الـ11

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة أصغر أم في بريطانيا تعيش حالة صدمة.. طفلة تنجب في عمر الـ11 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أن فتاة أنجبت في سن الـ 11 هي أصغر أم على الإطلاق في المملكة المتحدة، مع عائلة تجهل أن الطفلة حامل.

الطفلة الصغيرة، التي كانت في العاشرة من عمرها عندما حملت، أنجبت في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق صحيفة «الصن» التي أكدت أن الأم والطفل بصحة جيدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الخدمات الاجتماعية تحقق في الظروف المحيطة بالحمل، وتتحدث إلى عائلتها الذين لم يكونوا على دراية بالحمل.

وقال مصدر للصحيفة: «لقد كانت صدمة كبيرة. هي الآن محاطة بمساعدة الخبراء. الشيء الرئيس هو أنها والطفل بخير».

ونقلت «الصن» عن طبيبة قولها: «هي أصغر أم سمعت عنها»، مشيرة إلى العديد من المخاطر المتعلقة بذلك.

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