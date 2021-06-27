"لو طفلك بيعاني من الإمساك".. إليك بعض الطرق المهمة لمساعدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر الإمساك من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأطفال، ويحدث ذلك بسبب اتباع نظام غذائي غير جيد أو بعض العادات الأخرى، لكن هناك بعض النصائح والطرق التي يمكن من خلالها مساعدة طفلك على الوقاية من الإمساك، وذلك من خلال ما أوضحه موقع "wikihow".

1- التعرف على الإمساك عند الطفل:

تعرف على أعراض الإمساك، حيث قد يحاول الأطفال المصابون بالإمساك عدم التبرز إذا تسبب ذلك في الألم، قد يقومون بقبض عضلات الأرداف والتواء أجسادهم في محاولة لمنع حركة الأمعاء، قد يكون طفلك مصابًا بالإمساك إذا:

- لديه صعوبة في إخراج البراز.

- يخرج برازًا صلبًا وجافًا مع أو بدون دم عليه.

- البراز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع.

- يشعر بألم أثناء التبرز.

- غثيان.

- يعاني من آلام في البطن

- يتبرز كميات قليلة من السوائل أو براز شبيه بالطين، قد تجد ذلك أيضًا في ملابس الطفل الداخلية.

2- ملاحظة احتمالات إصابة طفلك بالإمساك، قد يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإمساك في بعض الحالات، مثل:

- عدم ممارسة نشاط بدني منتظم.

- تناول نظام غذائي منخفض الألياف.

- الجفاف المتكرر.

- وجود مشكلة طبية في فتحة الشرج أو المستقيم.

- وجود أفراد من العائلة معرضون أيضًا للإصابة بالإمساك.

- الإصابة بمشاكل عصبية مثل الشلل الدماغي.

- وجود قصور في نشاط الغدة الدرقية أو مشكلة التمثيل الغذائي الأخرى.

3- يجب زيارة الطبيب إذا ظهرت على طفلك أعراض تشير إلى أن الحالة قد تكون أكثر خطورة، في معظم الأحيان ، لا يؤدي الإمساك إلى حدوث مضاعفات أو يشير إلى مشكلة أكثر خطورة، تشمل علامات المضاعفات والمشاكل الخطيرة ما يلي:

- الحمى.

- التقيؤ.

- براز دموي.

- انتفاخ البطن.

- فقدان الوزن.

- المناطق التي تمزق فيها الجلد حول فتحة الشرج.

- تدلي المستقيم، حيث تخرج الأمعاء من فتحة الشرج.

- التبول المتكرر أو المؤلم، والذي يمكن أن يكون علامة على التهاب المسالك البولية، وهذا شائع عند الأطفال المصابين بالإمساك.

- ضعف الشهية.

- آلام شديدة أو مستمرة في البطن.

4- طرق لمساعدة طفلك على الوقاية من الإمساك:

- إعطاؤه الكثير من السوائل مثل الماء والعصائر، سيساعد على جعل البراز لينًا، مما يسهل خروجه.

- تجنب تناول الحليب، قد يسبب تفاقم الإمساك.

- تجنب إعطائه المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والكولا.

- من الضروري إعطائه غذاءً مليئًا بالألياف، حيث إنها تساهم على التبرز بشكل أسهل، ومن الأطعمة الغنية بالألياف الحبوب والخبز, والفواكه مثل: الخوخ، الكمثري، البرقوق، المشمش، التفاح، التوت، الفراولة.

- يوصي بالتقليل من تناول الأطعمة المسببة للإمساك مثل: اللبن ومنتجات الألبان، البطاطس، الموز، والأطعمة المصنعة المليئة بالدهون والسكر والملح، وقليلة الألياف أيضًا قد تساعد على إصابة طفلك بالإمساك، فهذه الأطعمة قد تشعره بالامتلاء، مما يجعله يرفض تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- الحرص على منحه الفرصة للمشاركة في أنشطة بدنية، فهذا سيساعده على حركة الأمعاء، من هذه الأنشطة:

اصطحاب طفلك لساحات اللعب كي يجري.

تشجيعه على ركوب الدراجة.

الذهاب للسباحة.

- حدد نظامًا روتينيًا لطفلك كي يخرج ما في أمعائه، اجعل طفلك يجلس على المرحاض لمدة عشر دقائق على الأقل بعد حوالي 30 – 60 دقيقة من تناوله للوجبات، ليحاول إخراج ما في أمعائه، ويمكنك أن تصحب ذلك ببعض تقنيات الاسترخاء للتقليل من قلق طفلك وخوفه من الشعور بالألم أثناء التبرز.

استخدم تقنيات التنفس العميق لمساعدة طفلك على التركيز على عملية إرخاء عضلاته.

قم بتدليك بطن طفلك قبل دخوله إلى المرحاض.

كن داعمًا لطفلك وكافئه على محاولاته، يمكنك مكافئته ببعض الأشياء البسيطة مثل الملصقات أو تركه ليلعب بلعبته المفضلة.

ضع لطفلك مقعدًا ليضع عليه قدميه، حتى تصبح ركبتاه أعلى من فخذيه، فهذا قد يجعل التبرز أكثر سهولة.

- يجب تجنب إعطاء الطفل ملينات دون استشارة الطبيب، فإذا كان البراز يسبب انسداد الأمعاء، قد يكون ضروريًا إعطاء الطفل علاجًا أقوى، لإجبار البراز على الخروج، ولكن قم بذلك تحت إشراف الطبيب.