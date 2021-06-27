عروس تثير الجدل على السوشيال ميديا: فضت فرحها لسبب غريب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لحظة قد تنقلب الأحداث رأسا على عقب في أي مناسبة، مثل حفلات الزفاف أو الاحتفالات الأخرى والاجتماعات وغير ذلك، وهو ما حدث في حفل زفاف بإحدى الولايات الهندية بعد أن قررت العروس فض عرسها لسبب غريب.

السبب خلف إلغاء حفل الزفاف

وبعد ساعات قليلة من انطلاق حفل الزفاف، قررت العروس تحويل لحظات الفرح إلى كآبة وحزن كبيرين وسط الحضور، وذلك بطلبها للطلاق من عريسها لسبب غريب، بعد أن طلبت منه قراءة إحدى الصحف بدون ارتداء نظارة، ولكنه فشل، حسبما ذكرت «سكاي نيوز» عربية.

تفاصيل الواقعة الغريبة

وجاءت بداية الواقعة الغريبة من نوعها، والتي أحدثت جدلا كبيرا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في عدد كبير من ولايات الهند، عندما وصل العريس إلى مكان حفل الزفاف، وهو على ظهر حصان، ويرتدي نظارة، إذ ظل يرتديها طيلة الحفل.

شعور غريب

شعور غريب انتاب العروس وأفراد أسرتها، إذ لم يشعروا بالأمان تجاه العريس، بسبب ارتداءه النظارة طيلة ساعات الحفل، ليطلبوا منه على الفور خلعها وقراءة إحدى الصحف الهندية دون ارتداءها، لكنه فشل في الأمر، وهو ما أزعج العروس بشدة.

قرار بالانفصال

وسرعان ما طالبت العروس من عريسها الانفصال أمام جميع الحاضرين، دون التفكير في الأمر لحظة واحدة، وهو ما أثار دهشتهم بشكل كبير.

شكوى ضد العريس

ولم تكتف العروس وأسرتها بفض العرس فقط، بل اتجهوا جميعهم إلى أقرب مركز شرطة في بلدتهم، وتقدموا بشكوى ضد عائلة الزوج لإعادة المهر، وفقا لما تقتضيه العادات المحلية في البلاد، بما في ذلك النقود ودراجة نارية.

رد فعل عائلة العريس

وفور تقدم عائلة العروس بالشكوى ضد زوجها، رفضت أسرة العريس رد المهر، والمقتنيات الأخرى، وذلك بسبب انزعاجهم الشديد من الأمر.