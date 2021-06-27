احذري.. تناول الأطفال الماء قبل هذا التوقيت يقتلهم

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من كونها شريان الحياة، وشيء لا غنى عنه، إلا أن شرب الماء قد يكون مادة لتسمم وقتل أطفالك في بعض الأحيان، ليس السبب في الماء بحد ذاته، إلا أن توقيت تناوله هو سبب في هذه المخاطر.

بحسب ما ذكرته «روسيا اليوم» نقلًا عن «بزنس إنسايدر»، أكد الخبراء الصحيون أنه يجب عدم إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر الماء للشرب، حيث قد يؤدي استهلاك الكثير من الماء إلى تعريض الأطفال لخطر الإصابة بحالة ربما تكون مهددة للحياة تعرف باسم تسمم الماء، والوفاة.

ويختلف الأمر من الصغار للبالغين، حيث تحتوي أجسام البالغين الأصحاء على نحو 55-60% من الماء، في المتوسط، وفي الأطفال، يشكل الماء في المتوسط نحو 75% من أجسامهم، وهذا الاختلاف هو سبب عدم شرب الأطفال للماء قبل بلوغهم 6 أشهر على الأقل.

ووفقًا لما ذكره الخبراء «لدى كل من الكلى حد معين لمقدار الماء الذي يمكنها تحمله، وكسر هذا الحد، سيجعل الماء الزائد يعود إلى مجرى الدم، حيث يخفف الملح، أو الصوديوم، في الدم».

ويشرح الخبراء أن شرب الأطفال الصغار الماء يجعل أجسامهم تطلق الصوديوم مع الماء الزائد، ويمكن أن يؤثر فقدان الصوديوم على نشاط الدماغ، لذلك يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة لتسمم الماء التهيج والنعاس والتغيرات العقلية الأخرى، فضلًا عن انخفاض درجة حرارة الجسم والانتفاخ أو التورم في الوجه، والنوبات المرضية، كما أن نقص صوديوم الدم يتسبب في حدوث مضاعفات مثل الارتباك والقيء وتشنجات العضلات.

وأشار الخبراء بحسب المصدر، إلى أن مواصلة الشرب، يؤدي إلى وصول الماء الزائد في النهاية إلى خلايا الدماغ، ما يؤدي إلى تراكم الضغط داخل الجمجمة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبات، وتلف في الدماغ، وفي الحالات الشديدة، الوفاة.

وأضافوا: «ليس شرب الماء مباشرة هو فقط ما يشكل تهديدا، ففي الواقع، معظم حالات تسمم الماء عند الرضع لا تحتوي حتى على الماء، والخطأ الشائع هو عندما يخفف الناس حليب الأطفال كثيرا، عن طريق الصدفة، أو عندما يغمر الآباء أطفالهم لأعلى ولأسفل في حمام السباحة، وفي هذه العملية، يبتلع الرضيع الكثير من الماء».

طبيب يؤكد: دي حاجة بديهية

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف عقبة، أستاذ ورئيس أقسام أمراض الباطنة جامعة عين شمس، أن الأمر صحيح وبديهي، قائلًا: «طبيعي وبديهي الأطفال في السن ده لو شربوا ماء زيادة عن اللزوم بتوصل بيهم للتسمم وفقدان حياتهم».

وعن الكمية المتاحة للطفل، أشار الطبيب خلال حديثه، لـ«هن»، إلى أن الأمر يتم تحديده بحسب وزن الطفل واحتياجاته، ومدى تخلصه من الماء بصورة عرق، ووظيفة الكلى.

ونصح الطبيب الأمهات بضرورة متابعة الطبيب الخاص بالأطفال لمعرفة طبيعة أجسام أطفالهن.