الامارات | لماذا يحذر الأطباء بشدة من هزّ الرضيع؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحذر الأطباء بشدة من هزّ الرضيع؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مجلة «بيبي & فاميليه» المعنية بالأسرة والطفل الوالدين من هز الطفل الرضيع بغرض تهدئته وإيقاف صراخه؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث تلفيات جسيمة بالجسم والمخ.

وأوضحت المجلة الألمانية أن عضلات الطفل الرضيع تكون ضعيفة للغاية، وبالتالي يتعذر عليها الحفاظ على ثبات واستقرار الرأس، التي تكون كبيرة وثقيلة نسبياً.

لذا تتأرجح الرأس عند هز الطفل جيئة وذهاباً بشكل خارج عن السيطرة. وخلال ذلك يصطدم المخ، الذي يكون حساساً للغاية، بداخل الجمجمة، ومن ثم يصاب الطفل بما يعرف بـ«متلازمة الطفل المرتج».

وتشكل هذه المتلازمة خطراً جسيماً على الطفل؛ إذ إنها قد تتسبب في حدوث إصابات بالغة بأنسجة المخ ونزيف داخلي، ما قد يؤدي إلى حدوث تلفيات مستديمة، وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.

كما أن متلازمة الطفل المرتج قد تتسبب في بطء النمو الذهني للطفل، ومن ثم مواجهة صعوبات في التعلم.

وبحسب أطباء فإن هز الطفل لثوان معدودة يكفي لحدوث تلفيات جسيمة تهدد حياته.

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