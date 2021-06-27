الامارات | عروس هندية تلغي زواجها على "الكوشة".. لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن عروس هندية تلغي زواجها على "الكوشة".. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في لحظات معدودات، حولت عروس حفل الزفاف إلى حديث كئيب للغاية بعدما طلبت الطلاق لسبب بدا غريبا للغاية.

ووقعت الحادثة الغريبة في الهند، بحسب وسائل إعلام محلية، بعدما فشل العريس في قراءة الصحيفة من دون نظارات.

وبدأت القصة حسب "سكاي نيوز عربية" بعدما وصل العريس إلى حفل الزفاف في 20 يونيو الجاري، على ظهر حصان، حيث كان يرتدي نظارة، وظل يرتديها طوال الحفل.

ولم يكن هذا الأمر مريحا للعروس ولا لعائلتها، فطلبوا منه أن يخلع النظارة ويقرأ الصحيفة، لكنه فشل في ذلك.

واستشاطت العروس غضبا فرفضت الزواج من عريسها.

ورفعت عائلة العروس شكوى في مركز قريب للشرطة، حيث طالبوا عائلة العريس بإعادة المهر، كما تقتضي العادات المحلية، بما في ذلك النقود ودراجة نارية.

لكن عائلة العريس رفضت إعادة ذلك المهر.

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