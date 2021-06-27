الامارات | بدرية طلبة تقدم نصيحتها لـ "اللي مش عاجبه محمد رمضان"

شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تقدم نصيحتها لـ "اللي مش عاجبه محمد رمضان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علقت الفنانة المصرية، بدرية طلبة، على الأخبار المثيرة للجدل التي تظهر بين الفينة والأخرى حول الفنان المصري، محمد رمضان.

وأشارت طلبة إلى أن ما يقوم به رمضان حرية شخصية قائلة: "اللي مش عاجبه محمد رمضان واللي بيعمله اطلع من صفحته، أتابعه ليه ما دام مش عاجبني؟!".

طلبة أكدت خلال لقائها مع المذيع، أحمد الجمل، ضمن برنامج ناس أونلاين، أن "كل واحد بيحقق نجاحه بطريقته، محمد رمضان بيصنع الترند بطريقته".

كما أشارت الفنانة المصرية وفق "روسيا اليوم" إلى أن كثيرين يسعون للتربح بصناعة "الترند" ليصبحوا من بين الأكثر تداولا "حتى لو اضطر لنشر إشاعة بأنه توفى! فهناك فنانة فعلت ذلك من قبل".

ولفتت طلبة أيضا إلى أن الترند في أوقات كثيرة ينعكس بصورة سيئة على الفنان "ويؤدي إلى كره الناس له".

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