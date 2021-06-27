ماسكات الزبادي لبشرتكِ الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 10:41 صباحاً - الزبادي تُعتبر واحدة من أكثر المرطبات الطبيعية للبشرة، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والكالسيوم والبروتينات المغذية للجلد، لهذا فهي تُعتبر أحد الخيارات المثالية لصاحبات البشرة الجافة، لتترك ملمسًا ناعمًا، وتزيل كذلك آثار الحكة أو التهاب الجلد.



ماسك الزبادي والموز

الزبادي والموز



- ملعقة كبيرة زبادي

- حبة موز مهروسة

اخلطي الموز مع الزبادي ووزعيه على بشرتكِ الجافة.

اتركي الخليط حتى يجف.

كرري الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًّا، فهو لا يتطلب منكِ الكثير من المجهود، ويغذي بشرتكِ باستمرار.



ماسك الزبادي مع العسل والشوفان

العسل والشوفان





- 2 ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة كبيرة عسل

- ملعقة كبيرة شوفان

إذا شعرتِ أنّ بشرتكِ الجافة بحاجة إلى تنظيف، فاختاري الشوفان مع مرطب الزبادي والعسل لـ تقشير طبيعي من دون أن يؤذي بشرتكِ الحساسة، بخاصة وأنّ البشرة الجافة لا يناسبها كل أنواع التقشير العادية.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتكِ.

بعد مرور حوالى نصف ساعة، افركي بشرتكِ بلطف لتنظيف الوجه، ثم اشطفي بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

تابعي المزيد: وصفات مجربة لتقليل ظهور حب الشباب!