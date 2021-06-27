أفضل عطور العروس التي تدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 10:41 صباحاً - العطر هو المستحضر الجمالي الذي لا يمكن أن يفارق حقيبة جمال العروس، التي دائماً ما تبحث عن عطر نسائي غني وفاخر يضفي على إطلالتها في يومها الكبير لمسة مميزة. ولكن ليس ضرورياً أن يرافقك العطر في يوم زفافك، لأنه بإمكانك الحصول على رائحة آسرة تدوم لساعات طويلة من خلال تطبيق القليل من أحد العطور العالمية المثالية للعروس، والتي رصدناها لك في هذا المقال.



Gucci Bloom من قوتشي

Gucci Bloom



إنه عطر أنثوي فاخر من دار قوتشي العالمية، يحتوي على نغمات ثلاثة أنواع من الأزهار الفاخرة ذات الرائحة الجذابة التي تشكل في ما بينها سيمفونية بوهيمية بين الروائح القديمة والحديثة. اعتمديه في يوم زفافك، فهو من خيارات العطور المميزة التي ستزيد من جمالك في اليوم الكبير، ليبقى ذكرى رائعة في حياتك المقبلة.

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Elie Saab Girl Of Now من إيلي صعب

Elie Saab Girl Of Now



إنه عطر زهري – شرقي من دار إيلي صعب. ورائحته التي تدوم طوال يوم الزفاف، تمثل روح الفتاة الواثقة بشكل فريد. وهو صُمم في الأصل للاحتفال بالمرأة والاعتزاز بإنجازاتها. عطر إيلي صعب Elie Saab Girl Of Now هو أحد أفضل الخيارات للعروس، فلا تترددي في تجربته.



Dolce & Gabbana Dolce Garden Eau De Parfum من دولتشي آند غابانا

Dolce & Gabbana Dolce Garden Eau De Parfum



هذا العطر هو عبارة عن زهرة تتفتح في حديقة تمتزج فيها الهالة المبهجة في الحلم الحمضي والقشدي، حيث يقدم توازناً رائعاً بين الحلاوة والنضارة، مما يكل تجربة ممتعة لا تُنتسى. جربيه في يوم زفافك، فرائحته التي تدوم طويلاً تشعرك وكأنك في حديقة صقلية مليئة بالأزهار.

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Versace Bright Crystal EDT من فيرساتشي

Versace Bright Crystal EDT



في حين أن الماس هو أجمل صديق للمرأة، إلا أن عطر Versace Bright Crystal EDT، هو أيضاً بمثابة ماسة فاخرة ستزين إطلالتك في يوم زفافك. رشي القليل منه على معصميك وخط العنق والرقبة ومنطقة الترقوة، وفي غضون ثوان قليلة ستتنشقين رائحة آسرة تشبه باقة ورود حلوة فاخرة وأنيقة جداً.



Jean Paul Gaultier Classique EDT من جان بول غوتييه

Jean Paul Gaultier Classique EDT



العروس التي تحب تجربة أرقى المستحضرات الجمالية في يوم زفافها، لا بد لها أن تجرب عطر Jean Paul Gaultier Classique EDT، فهي سيكمل شخصيتها الأنثوية، ويزيدها جاذبية وجمالاً.

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