كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 10:41 صباحاً - برزت موضة التنانير الطويلة ضمن مجموعة الأزياء لـ ربيع وصيف 2021؛ لذا يُفضلها كثير من الشابات لأناقتها واعتمادها في مختلف المواسم سواء في الربيع أو الصيف.

وتُعد التنانير الطويلة من أكثر القطع الأساسية فضلاً عن كونها مُريحة للصيف؛ لأنها تُضفي لمسة جذابة ومنعشة، ويُمكنكِ تنسيقها مع مختلف الإطلالات سواء الكاجوال أو المناسبات الرسمية المسائية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ الخليج 365. نت موديلات تنانير طويلة فخمة موضة ربيع وصيف 2021؛ لتنتقي منها الأنسب لكِ وتستوحيِ طرق تنسيقها لإطلالة مُنعشة للربيع والصيف.

تنانير طويلة فخمة موضة ربيع وصيف 2021

تنورة طويلة مُطبعة بالألوان من Dolce&Gabbana

تنورة طويلة مُطبعة بالألوان من Dolce&Gabbana

لم تخلُ دولشي آند جابانا من مجموعات التنانير الفخمة والجذابة التي تتميز بها لربيع وصيف 2021؛ لذا اخترنا لكِ هذا التصميم من Dolce & Gabbana تنورة مُصممة من قماش الحرير المُطبع من تصميمات وألوان مختلفة، وصُمِّم الجزء الخلفي من الألوان الفاتحة والمُنعشة وأبرزها باللون الأحمر القاني، والجزء الأمامي صُمِّم من شقين بتصميم هندسي: الأول بالألوان الأخضر والأزرق السماوي والأصفر، والآخر من ورود باللونين الذهبي والأسود.

ويُمكنكِ تنسيق هذه التنورة المميزة، مع قميص مقلّم بأكمام طويلة باللونين الأبيض والأسود، مع حقيبة يد باللون الأسود وسلسال ذهبي، وحزام من الجلد باللون الأسود اللامع.

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تنورة طويلة باللون الأزرق من علامة Andrew GN

تنورة طويلة باللون الأزرق من علامة Andrew GN

انتشر هذا الموسم عدد من صيحات التنانير الطويلة وغير التقليدية، وجاءت التنانير المزيّنة بطبقات من الدانتيل المصنوع يدوياً؛ لذا فقد أعجبنا هذه التنورة الطويلة من علامة Andrew GN المُصمَّمة من القماش باللون الأزرق الفاتح، وزُيّنت بخطوط عريضة من أسفل الخصر ومن المنتصف وحافة التنورة من الدانتيل باللون الأبيض على شكل أزهار، ومندمجة بخطوط رفيعة بالدانتيل الرفيع بأشكال مختلفة.

وبإمكانكِ اعتماد هذه التنورة مع قميص باللون الأبيض ذي أكمام منفوخة، وياقة طويلة مُرصَّعة بالزهور والدانتيل الأزرق الفاتح والداكن، مع حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض، وحذاء من الجلد بكعب عالٍ باللون الأبيض.

تنورة طويلة باللون الأسود من ماركة Dice kayek

تنورة طويلة باللون الأسود من ماركة Dice kayek

قدمت ماركة Dice kayek تنانير طويلة فخمة ومميزة؛ لذا فقد أعجبنا هذا التصميم لتنورة راقية مُصمَّمة باللون الأسود وعدة أزرار كبيرة من القماش على جانبي الخصر بلون التنورة نفسه، وجاءت بتصميم ملاصق للجسم بداية من الخصر، وينتهي بجزء منفوش وبكسرات البليسيه.

ويُمكنكِ اعتماد هذه التنورة للذهاب إلى أوقات العمل، وتنسيقها مع قميص باللون الأبيض ذي أكمام منفوخة وحذاء أنيق من دون كعب أبيض اللون.

تنورة طويلة من الساتان من ماركة Isabel Sanchis

تنورة طويلة من الساتان من ماركة Isabel Sanchis

لإطلالة ناعمة مناسبة للحفلات والمناسبات المسائية للصيف؛ يـُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من ماركة Isabel Sanchis، لتنورة من قماش الساتان باللون الأبيض، ومُطبَّعة بدوائر صغيرة باللون الأسود.

وجاءت بتصميم الكشاكش من جانبي الخصر، وبشق أمامي صغير يكشف إحدى الساقين، وتنتهي بذيل طويل واسع.

ويُمكنكِ تنسيقها مع تيشرت من القطن باللون الأسود برقبة عالية، وصندل ذي نعل شفاف باللون الأبيض.



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