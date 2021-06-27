إطلالات اوليفيا كولبو بالبدلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 10:41 صباحاً - هي العارضة الحسناء وملكة جمال العالم السابقة التي لطالما ارتبط اسمها بالمايوهات المثيرة والإطلالات الساخنة. مؤخراً تحولت الحسناء الى سيدة اعمال بفضل إطلاق خط من الأزياء بالتعاون مع أختها كارولين وبدأنا نراعا بإطلالات بتاييرات وبدلات عملية وجمبسوت للسهرات فما هي أبرز الإطلالات الرسمية بالبدلات التي شهدناها لها؟



إليك الخليج 365 8 إطلالات للنجمة أوليفيا كولبو بالبدلة:





أوليفيا كولبو ظهرت بطقم أبيض من الكريب وبقصة أنثوية ونسقت الزي مع حقيبة ليدي ديور ذات الحجم الصغير. الزي الكامل من ديور.كما انتعلت حذاء نيود بكعب عالي. وأحببنا تسريحة شعرها المشدودة وأحمر الشفاه الأحمر.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني





ظهرت أوليفيا كولبو بطقم مربع التقطيع رمادي من كايت سبايد، ومزود بحزام من القماش نفسه وقد انتعلت معه الصندل الفضي المفتوح. وأحببنا احمر الشفاه المرجاني الذي وضعته.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

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بدت أوليفيا في قمة الرقي بجمبسوت مطرز بالدانتيل وملتصق بقوامها. الزي من تصميم جوليان مكدونالد. وانتعلت ستيليتو أسود ووضعت مكياجاً عارياً مع أحمر شفاه نيود.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني



وفي مناسبة أخرى أطلت العارضة الحسناء بجمبسوت من الدانتيل المزدان بأكمام من الموسلين ويتميز بسروال واسع عند الأوراك ويضيق عند الأسفل. وقد انتعلت ستيليتو كلاسيكي ووضعت أحمر الشفاه الكرزي مع الشينيون المشدود.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني



إرتأت أوليفيا كولبو هذا الطراز العسكري الذي يتألق من طقم كحلي قالسترة عالية الياقة ومقفولة ومزينة بتطريز ذهبي مع سروال واسع قليلاً

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

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يجسد هذا اللوك إطلالة ايقونية للنجمة التي أدركت كيف تنسق هذا الطقم الاخضر العشبي فنسقته مع حقيبة برتقالية محمرة وحذاء ستيليتو ابيض. هي إطلالة عملية ورسمية موفقة وقد ثنت أكمام السترة لغضفاء طابع عصري عليها.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني



ظهرت أوليفيا كولبو بإطلالة مونوكرومية سوداء فالسترة تتمتع بأكمام متوسطة الطول ومنسقة مع سروال من الكريب وانتعلت حذاء ستيليتو كحملت حقيبة كلاتش مستطيلة من اللون نفسه.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني



كما أحببنا هذا الطقم البنفسجي الذي يتألف من جمبسوت واسع بياقة واسعة وقد رقعت شعرها على شكل شينيون عالي وانتعلت حذاء مفتوحاً باللون النيود.

الصورة من موقع دايلي مايل الالكتروني.

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