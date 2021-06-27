كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 10:41 صباحاً - ظهرت موضة الفساتين متعددة الطبقات بشكل كبير هذا الموسم، وهي من الصيحات المميزة التي تَبْرُزُ كل فترة بعدة طرق، وهي تعود بالأساس للطبقات الأرستقراطية في فترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر، حيث كانت ترتديها السيدات مع التصاميم المنفوشة الأنيقة، واليوم نلهمك من الفاشينيستات المحجبات عدة تصاميم يمكنك اعتمادها في مناسباتك القادمة.







فساتين ذات طبقات للمحجبات:





إسراء عمر بفستان بطبقات من التول

اسراء عمر بفستان بطبقات من التول-الصورة من حسابها على الانستغرام





تفضِّل مصممة الأزياء والمدونة المصرية، إسراء عمر، اعتماد تصاميم مميزة لفساتين السهرة لتُبْرِزَ بها أنوثتها وأناقتها بشكل مختلف، ومنه تأنقت بفستان ضيق بقَصَّة مستقيمة باللون الأبيض مزين بالترتر الفضي والشراشيب اللامعة مع قماش من التول مصمم بعدة طبقات مع ذيل ناعم، لخيار عصري يليق بالشابات، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء بكعب باللون البيج لأناقة راقية.

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فستان مزين بالترتر من غادة حسن

غادة حسن بفستان بطبقات - الصورة من حسابها على الانستغرام





في إطلالة أنثوية تليق بالشابات مُحِبَّات المظهر المتجدد والأنثوي، ارتدَتْ مدونة الموضة والبلوغر المصرية، غادة حسن، فستاناً بنفسجياً بقَصَّة ضيقة من الأعلى، ويكسوه الترتر اللامع البنفسجي، ومصمم بعدة طبقات بنفسجية في الأسفل بطريقة منفوشة، وأكملت مظهرها بحجاب بنفسجي ناعم لإطلالة أحادية اللون.

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فساتين باستيل بطبقات من سهى

سهى بفستان بطبقات ناعمة -الصورة من حسابها على الانستغرام



لأن ألوان الباستيل من الصيحات المفضلة للكثيرات من النساء في الفترة الحالية، فقد ظهرت المدونة المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، سهى، بفستان من الحرير المحتشم مصمم بأكمام منفوخة وخصر ضيق مع ثلاث طبقات بقماش مموج، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية الألوان لمظهر يليق بمختلف المناسبات البسيطة، وفي فترة حملها أطلت بفستان من الباستيل الأخضر مصمم بثلاث طبقات مطرزة باللون السكري مع قماش الشيفون الشفاف، لخيار يليق بأنوثتك في مناسباتك المختلفة، وأكملت مظهرها بحجاب ناعم باللون البيج لإطلالة متكاملة.

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سحر فؤاد بفستان يخفي لعيوب الجسم

سحر فواد بفستان خافي لعيوب الجسم -الصورة من حسابها على الانستغرام





إن كنتِ ممن يرغبن في إخفاء عيوب وتفاصيل جسدهن في المناسبات، يمكن للبلوغر المصرية، سحر فؤاد، أن تلهمك بإطلالتها خياراً أنيقاً باللون الأسود؛ حيث صُمم فستانها باللون الأسود ذي الخصر الضيق، وصُممت القَصَّة بطبقات متعددة في الأسفل من الشيفون الناعم، وطُرز من الجزء العلوي بجليتر لامع باللون البنفسجي والذهبي لأناقة لافتة، وأكملت اللوك بحجاب بنفسجي.



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