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تهوى الغناء والبحر.. جولة في حساب فتاة المايوه الشرعي على انستجرام

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دينا هشام

كشفت دينا هشام، ضحية التنمر بسبب ارتداء مايوه شرعي في حمام السباحة، أنها ابنة الدكتورة هبة قطب، متخصصة في الاستشارات الزوجية والأسرية، وأستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، وأنها عضوة في ناديين، والناديان لا يسمحان للمحجبات بالنزول لحمام السباحة، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلت فيها بتفاصيل منعها من السباحة بمايوه شرعي، قبل أن تظهر في فيديو على حسابها الشخصي على موقع «انستجرام» مستعرضة مشكلتها وتعرضها للتنمر.

وفي جولة سريعة لحساب الفتاة على موقع «انستجرام»، نجد أن الكثير من صورها في عدة شواطئ وهي مرتدية البوركيني، وآخر صورة نشرتها قبل الفيديو التي تحدث فيه عن مشكلتها تظهر فيها مرتدية فستان في إحدى المناسبات قائلة: «الفتاة التي لا تتوقف عن الرقص في الفرح.. نعم هذا أنا».

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تهوى الغناء

ويتبين أن أحدث صورة لها على أحد الشواطئ كان منذ 8 أسابيع، وهي تؤدي بعض الرقصات على أنغام أغنية «قولني كلام» للفنان تامر حسني، كما يتبين أنها تهوى الغناء حيث نشرت فيديو منذ 5 أسابيع وهي تغني أغنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، إضافة لفيديو آخر وهي تغني خلال تواجدها في البحر أغنية «سر السعادة».

تحب السباحة والسفر

ونشرت الفتاة صورا لها كثيرا في العديد من الشواطئ مثل «خليج قلعان» في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومدينتي دهب وراس سدر بجنوب سيناء.

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صور مع والدتها هبة قطب

كما تظهر في كثير من الصور مع والدتها الدكتورة هبة قطب، متخصصة في الاستشارات الزوجية والأسرية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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