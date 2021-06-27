بعد إصابة ابنة منال سلامة به.. ما هي أعراض مرض ADHD وعلاج اضطراب الحركة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعلنت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، خلال لقائها في برنامج «في البوكس» عبر قناة «Gossips» بموقع «YouTube»، معاناتها مع مرض فرط الحركة «ADHD».

وقالت «أميرة»، في تصريحاتها للبرنامج: «لم أشاهد مسلسل خلي بالك من زيزي الذي تناول مرض ADHD ولكنه يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد المسلسل وتجد الشخصية والأعراض التي تعاني منها مختلفة تماما عنها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه».

وتقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن مرض «ADHD» الذي أصاب ابنة الفنانة منال سلامة وكذلك جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب.

أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

وفقًا لموقع «MAYO clinic» الطبي، فإن الأعراض تبدأ مع فرط النشاط قبل سن 12 عامًا، وتكون هذه الأعراض ملحوظة في وقت مبكر من عمر 3 سنوات لدى بعض الأطفال، قد تكون أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط خفيفة أو معتدلة أو حادة، وقد تستمر حتى سن البلوغ.

وجاءت الأعراض على النحو التالي:

غافل أغلب الوقت.

مصاب بفرط النشاط/ الاندفاع أغلب الوقت.

يفشل في إيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل أو يقوم بأخطاء طائشة في العمل المدرسي.

يواجه مشكلة في التركيز على المهام أو اللعب.

يبدو غير منصت، حتى عندما يتم التحدث إليه مباشرة.

يواجه صعوبة في متابعة التعليمات ويفشل في إنهاء العمل المدرسي أو الأعمال المنزلية.

يعاني من مشكلات في تنظيم المهام والأنشطة.

يتجنب أو لا يُعجَب بالمهام التي تتطلب مجهودًا عقليًا مركّزًا، مثل الواجب المنزلي.

يفقد العناصر اللازمة للمهام أو الأنشطة، على سبيل المثال، الألعاب والتكليفات المدرسية وأقلام الرصاص.

يتشتت انتباهه بسهولة.

ينسى القيام ببعض الأنشطة اليومية، مثل نسيان للقيام بالأعمال المنزلية.

فرط النشاط والاندفاعية.

يجد صعوبة في الجلوس في الفصل أو في المواقف الأخرى.

يستمر في التحرك، بحركة ثابتة.

يجري بالجوار أو يتسلق في مواقف لا تناسب فعل ذلك.

يجد صعوبة في اللعب أو القيام بالأنشطة بهدوء.

يتحدث كثيرًا.

يتسرع بالإجابة ويقاطع السائل.

يجد صعوبة في انتظار دورهيقطع على الآخرين حديثهم أو ألعابهم أو أنشطتهم أو يتطفل عليهم.

علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

هناك بعض النقاط، والنصائح للمساعدة في تقليل خطر إصابة طفلكِ بـ اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، على النحو التالي:

تجنبي أثناء فترة الحمل، أي شئ يُمكن أن يضرَّ بالنمو الجنيني، مثل تناوُل المشروبات الكحولية، أو المخدرات الترفيهية أو التدخين.

حماية طفلكِ من التعرض للملوثات والسموم، مثل تدخين السجائر، والطلاء المحتوي على الرصاص.

الحد من فترات مشاهدة التلفاز.

منع الأطفال من مشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو بكثرة في أول 5 سنوات من عمرهم.

اختبار اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة هناك سلسلة من الاختبارات المحوسبة التي تتضمن تكرار فعالية لفترة زمنية معينة، حيث يتلقى الشخص الذي يخضع للإختبار تعليمات بخصوص الاختبار وسيره، وفقًا لما ذكره موقع «webmd».

يتمرن الشخص، فورا قبل بداية الاختبار، لحوالي 3 دقائق على النشاط أثناء الاختبار، وبعد التمرن والتعرف على كيفية العمل، يبدأ الاختبار، ومعه يبدأ القياس.

خلال الـ 20 دقيقة يعمل الشخص المفحوص، عادة في غرفة خالية من أي محفزات ودون وجود والديه ، لكي لا تؤدي إلى تشتيت انتباهه.

يجلس الشخص المفحوص أمام الحاسوب، حيث يظهر مربع أبيض وسط الشاشة، وبالتناوب يظهر وميض مربع أسود في أعلى أو في أسفل المربع الأبيض. يطلب من الشخص أن يضغط على الزر في كل مرة يظهر فيها المربع الأسود في الأعلى.

بعد إنهاء الاختبار الأول، يتناول الشخص المفحوص دواءً يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه بالجرعة المحددة له من قبل طبيب مختص، وفقاً لوزن جسمه.

يُطلب من الشخص المفحوص الانتظار لمدة ساعة ونصف خلالها يمكن أن يأكل، يمشي، ولكن عليه تجنب استخدام المواد المنشطة.

بعد فترة الانتظار، يبدأ اختبار تشتت الانتباه من جديد لمدة 20 دقيقة إضافية.

نتائج اختبار فرط الحركة ونقص الانتباه إذا أظهرت النتائج أن طفلك مصاباً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمن المهم الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن.

يتضمن العلاج عادة مجموعة من الأدوية والعلاج السلوكي وتغييرات نمط الحياة.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد الجرعة المناسبة من دواء ADHD ، خاصة عند الأطفال.