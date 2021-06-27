بعد تعرض ابنتها للتنمر بسبب «مايوه».. تعرف على زوج وبنات هبة قطب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تنمر أثارت حالة من الجدل على مدار الساعات الماضية ضحيتها ابنة الطبيبة الشهيرة المتخصصة في علوم «الطب الشرعي» والاستشارات الزوجية، بسبب ارتدائها «مايوه شرعي» بأحد حمامات السباحة بأحد الأندية الشهيرة بالقاهرة.

وخرجت الفتاة وتدعى «دينا» لتتحدث عن واقعة التنمر مؤكدة أنها عضوة في ناديين، والناديان لا يسمحان للمحجبات بالنزول لحمام السباحة، «بيقولولنا فيه بسين هناك روحوا عوموا فيه، ولكن البسين الحلو المنور ده مش هتنزلوا فيه».

وكشفت «دينا»، في تصريحات لـ قناة «mbc مصر»، أنها نجلة الدكتورة الشهيرة هبة قطب، والتي تظهر بشكل دائم في وسائل الإعلام للرد على الاستشارات الزوجية والأسرية بحكم تخصصها، كما أنها تعمل أكاديمية بتخصص الطب الشرعي في جامعة القاهرة، لافتة إلى أن حمام السباحة الآخر الذي كانوا يدعون المحجبات للنزول فيه هو مخصص للتدريب ودائما ما يكون مزدحما بالمتدربين.

من هي الدكتورة هبة قطب

والدكتورة هبة قطب من مواليد 19 سبتمبر 1967، وحصلت على العديد من الدراسات العلمية منها «الاعتداءات البدنية والجنسية على الأطفال» ولديها ثلاث بنات يتلقين تعليمهن في مراحل مختلفة، كما أنها متزوجة من الدكتور هشام علي حسن، أستاذ جراحة العيون بقصر العيني.

فتاة تنهار لمنعها من نزول حمام السباحة بـ«مايوه المحجبات»: بيضغطوا علينا علشان نقلع «فيديو»

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو تتحدث خلاله ابنة هبة قطب عن تعرضها للتنمر بأحد الأندية الشهيرة بالقاهرة مستعرضة ما تملكه من أنواع مختلفة من الـ «مايوه» البوركيني والبيكيني الخاص بالنساء المحجبات من بكيني وبوركيني، ثم ظهورها وهي تنهار من البكاء.

وقالت ابنة هبة قطب خلال مقطع الفيديو إنها منعت من نزول حمام السباحة بسبب المياوه الخاص بالمحجبات موضحة: «رحت مع صاحبتي فندق شهير بالقاهرة، وهناك منعوني من نزول حمامات السباحة بسبب الحجاب، ومايوهات الحجاب».