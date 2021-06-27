رانيا يوسف بملابس البحر: الأحمر دايما بيكسب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بمقطع فيديو جديد، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، وظهرت الفنانة بملابس البحر، مرتدية مايوه «بكيني» مع كاش مايوه باللون الأحمر، مدونة: «الأحمر دايما بيكسب».

وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع، حيث أعرب البعض عن إعجابه بإطلالتها ورشاقتها المعهودة، حيت انهالت العديد من التعليقات على الإطلالة.

حفظ بلاغ رانيا يوسف ضد نزار الفارس

وكان قرار صدر بحفظ البلاغ المقدم ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، من الفنانة رانيا يوسف، لعدم وصول التحقيقات إلى صحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير الذي أجرته «رانيا» مع الإعلامي على قناة «الرشيد» العراقية.

وقال «الفارس» في تصريحات سابقة لـ «هُن»: «مبسوط وسعيد جدًا، وواثق دايمًا في القضاء المصري والشعب المصري أيضًا».