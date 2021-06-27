الامارات | إسبان يتمسكون بالكمامة في الهواء الطلق.. رغم الإلغاء

شكرا لقرائتكم خبر عن إسبان يتمسكون بالكمامة في الهواء الطلق.. رغم الإلغاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى منذ أكثر من عام، أصبح بمقدور الإسبان منذ أمس التخلي عن الكمامات أثناء التنزه في الحديقة، أو خلال رحلة إلى الشاطئ، لكن البعض ظل يضعها، لضمان حمايته من «كوفيد-19».

وقال المغني مانويل ماس (40 عاماً) في وسط العاصمة مدريد «أنا مندهش، لأنني توقعت أن أرى كثيرين بلا كمامات، لكن معظمهم لايزال يضعها».

وعلى الرغم من أن وضع الكمامة في الهواء الطلق لم يعد مطلوباً بموجب القواعد المخففة حديثاً في إسبانيا، فإنه لايزال يتعين على الناس وضعها في الأماكن المغلقة أو المساحات المفتوحة المزدحمة، حيث يكون التباعد الاجتماعي مستحيلاً.

وقالت آندريا سوسا (20 عاماً)، وهي نادلة من مدريد، إنها ستواصل تغطية وجهها، لأنها لم تتلق التطعيم بعد.

وأضافت بينما كانت تنتظر لقاء أحد أصدقائها في ساحة بويرتا ديل سول المزدحمة «بالنسبة لي، من المهم استمرار وضع الكمامة».

وبلغ معدل الإصابة على مستوى إسبانيا خلال الـ14 يوماً الماضية 95 حالة لكل 100 ألف من السكان، بانخفاض عن نحو 150 حالة قبل شهر، وفقاً لأرقام وزارة الصحة الإسبانية أول من أمس.

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