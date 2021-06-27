الامارات | أفضل 100 فيلم للمرأة في السينما العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 100 فيلم للمرأة في السينما العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت بمدينة أسوان التاريخية في صعيد مصر عروض وفعاليات النسخة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي تستمر إلى بعد غد، بمشاركة 33 دولة.

وعُقدت أمس ندوة منتدى قضايا المرأة، كما شهد المهرجان ندوة خاصة حول السينما والتكنولوجيا، فيما تواصلت عروض الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان.

وبحسب بيان، فإن المهرجان سيعلن خلال دورته الحالية، قائمة بأفضل 100 فيلم للمرأة، على مدار تاريخ السينما المصرية والعربية، وهي القائمة التي اختيرت من قبل 70 من نقاد السينما المصريين والعرب، والعرب المقيمين ببلاد المهجر.

ومن المنتظر أن يصدر المهرجان كتاباً وثائقياً، يتضمن مجموعة دراسات ومقالات للنقاد الـ70 المشاركين في الاستفتاء الخاص باختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة.

كما يصدر المهرجان في نسخته الخامسة، التقرير السنوي الثاني عن صورة المرأة في السينما العربية، وهو التقرير الذي يصدر للعام الثاني علي التوالي، بإشراف الناقدة والكاتبة المصرية، انتصار الدردير.

ويرصد التقرير من خلال مجموعة من الدراسات والمقالات أوضاع المرأة بوصفها موضوعاً للأفلام، وكذلك أدوارها في تلك الصناعة، وما واجهته من عثرات، وما حققته من نجاحات وانتصارات.

ويعقد المهرجان ندوة خاصة، تناقش ما جاء بالتقرير الذي شارك في إعداده 13 من الكتاب والنقاد المصريين والعرب. يشار إلى النسخة الخامسة تشهد إقامة خمس مسابقات: مسابقة الأفلام الطويلة، ويشارك فيها 11 فيلماً، ومسابقة الأفلام القصيرة، ويشارك فيها 14 فيلماً، بجانب مسابقات للفيلم المصري، وأفضل فيلم يورو متوسطي، ومسابقة أفلام الورش التي أقامها المهرجان هذا العام لشباب السينمائيين.

وكان حفل افتتاح المهرجان، مساء الخميس الماضي، قد جرى بحضور وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وحشد من صناع ونجوم السينما بمصر وعدد من بلدان العالم.

• مهرجان أسوان سيصدر كتاباً وثائقياً، يتضمن دراسات ومقالات للنقاد المشاركين في الاستفتاء.

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