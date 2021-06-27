الامارات | لوحة ديفيد بوي المشتراة بـ 4 دولارات تباع بـ 88 ألفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة ديفيد بوي المشتراة بـ 4 دولارات تباع بـ 88 ألفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة رسمها المغني البريطاني ديفيد بوي، واشتراها قبل سنوات شخص من متجر خيري بخمسة دولارات كندية، في مقابل أكثر من 108 آلاف دولار كندي (88 ألف دولار أميركي) خلال مزاد إلكتروني، كما أعلنت الدار الكندية المنظمة للمزاد، أول من أمس.

وكان التقدير الأولي لثمن اللوحة يراوح بين 9000 و12 ألف دولار كندي (7300 إلى 9800 دولار أميركي)، وتنافس عليها 12 مزايداً، وفق رئيس دار «كاولي أبوت» للمزادات في تورنتو، روب كاولي.

ويبلغ قياس اللوحة 20 في 25 سنتيمتراً، وتمثّل وجهاً جانبياً. وبيعت للمرة الأولى في عام 2001 على موقع إلكتروني مخصص للمغني البريطاني، وانتهى الأمر باللوحة التي تحمل عنوان «دي هيد اكس إل في 1» في متجر خيري في أونتاريو، حيث اشتراها مجهول بخمسة دولارات كندية (4.10 دولارات أميركية). وتواصل الشاري لاحقاً مع دار «كاولي أبوت» للمزادات.

وترك مغني الروك الذي توفي بمرض السرطان عن 69 عاماً في 10 يناير 2016 أثراً كبيراً في مجالات الموسيقى والسينما والأزياء والفن، وبيعت خلال مسيرته الفنية نحو 140 مليون نسخة من ألبوماته.

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