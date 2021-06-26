أخصائية نفسية: الآباء يكونون غير سعداء بقدوم مولود جديد

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت إكرام خليل، الأخصائية النفسية، إن الآباء دائمًا ما يكونون غير سعداء بقدوم مولود جديد، لأن الصورة الذهنية التي تتجمع عند الأب، هو توفيره للمال من أجل إطعام زوجته وابنه الجديد، موضحة أنه يترسخ في عقل الأب عدة مهام تتعلق بـ«الفلوس»، مشيرة إلى أن الآباء لهم دور عظيم في تعزيز وصناعة هوية الطفل.

وأضافت «خليل»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن دور الوالد بالنسبة للابن أو الابنة عظيم وكبير، وبميلاد طفل جديد يكون بمثابة خلق مجتمع جديد، وعالم آخر غير ما اعتاد الأب العيش فيه من قبل، لافتة إلى أن الرجال دائمًا ما يشعرون بالمسؤولية وهو جزء من كيان أي رجل، ويتم ترجمتها في حسابات خاصة.

وبالنسبة للسيدات، أوضحت «خليل» أنهم يقمن بترجمة ذلك من خلال الأمومة عامة، كاحتضان الطفل الجديد وإرضاعه وتوفير ما يحتاجه من مسلتزمات وخلافه، مضيفة: «الرجل بيحس أن الطفل مسؤول منه وبيفكر إزاي يأمن له حياته، وده بيخلي بعد الخلفة أن الرجال مش قادرين يستمتعوا بالحياة بسبب خوفهم الدائم من المسؤولية».

وأكدت الأخصائية النفسية أن طريقة تفكير أغلب الرجال تختلف كثيرًا بعد قدوم الطفل عن ما قبله، فدائما ما يسعون إلى تدبير الأموال وعدم صرفها فيما لا يفيد، قائلة: «فيه واحد قالي أنا كنت الأول باجي على بابا جدا، وبعد ما مراتي بقت حامل حسيت بإحساس مختلف ومنظر الحياة اختلف تمامًا».