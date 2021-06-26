«أبو العروسة» من الدراما لأرض الواقع.. بكاء فتاة ووالدها أثناء حفل خطوبتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول عدد من مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل خطوبة فتاة، وهي تنظر لوالدها وتبتسم أثناء جلوسها بجانب خطيبها، ثم تدخل في نوبة بكاء بعدما أطالت النظرة له، كما تفاعل معها والدها في موقف إنساني بين الأب وابنته.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي يتشابه مع أحد مشاهد مسلسل «أبو العروسة» الذي عرض على شاشات التلفزيون في عام 2018 بين الفنان سيد رجب «الأب» والفنانة الشابة ولاء الشريف «الابنة» عندما تفاعل معها بالابتسامة والبكاء في زفافها.

ودون بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات بعد مشاهدتهم مقطع الفيديو منها «لو شفت دموع بابا يوم فرحي هقولهم مش عايزة أتجوز»، «شافت دموع أبوها وما قدرتش تمسك دموعها»، «ألف مبروك للعروسين على الخطوبة شكلهم حلو ربنا يفرحهم».

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وفي سياق آخر تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة لقائمة منقولات زوجية لأب قرر عدم ذكر تفاصيلها أثناء عقد قرانها، ودون عبارة مؤثرة ومعنوية بعيدًا عن الماديات حيث طالب عريس ابنته، أن يتقي الله فيها وأنها لا تقيم بمال.

ودون والد العروس عبارة «من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا»، في إشارة إلى أنه لا يمكن أن يقيم ابنته بالمال، بل يطلب منه تقوى الله فيها ومعاملتها بالحسنى، لأنه كأب لن ينظر إلا لمن يعاملها بطريقة حسنة.