بعد جدل بسنت شوقي وفراج.. هل يؤثر فارق السن على علاقة الزوجين؟.. استشاري علاقات أسرية يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة بسنت شوقي والفنان محمد فراج تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، بعد تداول تصريحاتهما الأخيرة حول حقيقة فارق السن بينهما، وإنكارهما لكون الفنانة بسنت شوقي أكبر من الفنان محمد فراج.

في كثير من الأحيان تنهار العلاقات العاطفية والزوجية بسبب فارق السن الكبير بين الطرفين، سواء كان الرجل أكبر من المرأة أو العكس، ولكن الشائع أن الخلافات تزداد عندما تكون المرأة أكبر من الرجل.

ونوضح من خلال هذا التقرير هل يؤثر فارق السن على الطرفين في العلاقة بين الرجل والمرأة، وفق حديث الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية لـ«هن»، كالتالي:

هل يؤثر فارق السن على العلاقة بين الرجل والمرأة

قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن هناك تأثير على العلاقات العاطفية والزوجية إذا كان فارق السن كبيرًا بين الطرفين، سواء كانت المرأة أكبر من الرجل أو الرجل أكبر من المرأة، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان تكون المرأة أكبر من الرجل في السن، ولكن يظل هو القائد والمسيطر، والطرف الأكثر تأثيرا في العلاقة، لافتًا إلى أن الحب لا يعرف سنًا معينًا، وأن العلاقة بين الطرفين تنجح عندما يكون يكون فارق السن ليس بكبير.

وعن السن المناسب لفارق السن بين الرجل والمرأة، أكد أنه من الممكن أن تتأثر علاقتهما إذا كان الفارق كبيرًا، لافتا إلى أن الفارق المناسب بين الرجل والمرأة يجب ألا يزيد عن 5 سنوات فقط، كما أن فارق السن المناسب مع شعور الرجل بالمسؤولية، يزيد من فرص نجاح العلاقة بينهما.