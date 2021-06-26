شانا عبود ووائل كفوري في مرمى التساؤلات حول ارتباطهما.. والصمت يزيد التكهنات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الثنائي شانا عبود ووائل كفوري، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول أنباء حول ارتباطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة ارتباط شانا عبود ووائل كفوري

وكان الشاعر اللبناني حبيب أنطوان، نشر عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جمعت النجم اللبناني وائل كفوري وفتاة تدعى شانا عبود، وأرفق عليها تعليقا: «يا قمر ضوي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة».

وتسبب تعليق الشاعر اللبناني، في الإيحاء للعديد من المتابعين، بارتباط وائل كفوري وشانا عبود.

صمت وائل كفوري

وظهرت شانا عبود في العديد من المناسبات بصحبة وائل كفوري، حيث بدأ ظهورهما سويا منذ عامين، وتم تداول العديد من الأنباء حول ارتباطهما، إلا أن النجم اللبناني التزم الصمت حيال الأمر.

شائعات زواج لاحقت وائل كفوري «بينهم إليسا»

شائعات عدة لاحقت الفنان اللبناني حول ارتباطه بالعديد من الشخصيات العامة والشهيرة وغيرها.

«هن» رصدت أبرز شائعات ارتباط «فتى أحلام الفتيات»، خلال الفقرات التالية:

شيرين سايس

«صرنا أنا وإياك أكتر من صحبة، يا ضلي يا روحي».. بتلك الكلمات أثارت المغنية الشابة شيرين سايس، الجدل حول ارتباطها بالفنان وائل كفوري، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» منذ عدة أشهر.

ولم يعلق «كافوري» على المنشور، كما أن «سايس» ليست ضمن قائمة الأصدقاء التي يتابعها عبر «إنستجرام»، ما جعل الجمهور يعتقد أن نبأ الارتباط بها مجرد شائعة، وسط تأكيد مصدر مقرب من الفنان لـ«الوطن»، أن ذلك الأمر عارِ تماما عن الصحة.

إليسا

صداقة وائل كفوري الحميمة مع الفنانة إليسا، جعلتهما في مرمى أسئلة وسائل الإعلام عن ارتباطهما، في ظل نفيهما باستمرار لذلك، حتى توترت العلاقة بينهما في 2018، حيث أنه لم يكن من الداعمين المقربين لها خلال رحلة تعافيها من سرطان الثدي.

نوال الزغبي

وقبل ذلك بسنوات طويلة، وتحديدا في عام 1996، لاحقت «كفوري» شائعة ارتباطه بالفنانة نوال الزغبي، عقب غنائهما سويا «دويتو» «مين حبيبي أنا»، إلا أنهما سارعا بنفي الأمر في تصريحات صحفية، ليعود الجدل مجددا حول علاقتهما عندما صرحت «نوال» بأنها تقبل الزواج من «كفوري» إذا عرض عليها الأمر، وذلك خلال مقطع فيديو نشره الإعلامي ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وجاءت تلك التصريحات، خلال حديثه معها عن إمكانية الزواج من المطرب وائل كفوري، حال عرضه الارتباط بها، وذلك عقب أيام من إعلان انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة.

وعادت «نوال» في تصريحات صحفية، للتأكيد على أنه لا تجمعها بالفنان اللبناني سوى علاقة صداقة قوية.