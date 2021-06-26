بعد إثارتهما الجدل.. بسنت شوقي: أنا رقم 3 في حياة محمد فراج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع، أثارتها الفنانة بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج، خلال الأسبوع الماضي، وازداد الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاتهما الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية عقب عقد قرانهما، وتصدرا التريند بعد تداول الجمهور لتلك التصريحات بشكل كبير.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمنذ أن أعلنا خطوبتهما، لفتت علاقتهما انتباه الجمهور كثيرا، وخصوصا في الفترة الأخيرة بعد عقد قرانهما منذ قرابة أسبوعين.

ونرصد من خلال هذا التقرير تصريحات بسنت شوقي حول علاقتها بالفنان محمد فراج، أثناء حديثها في لقاء سابق لبرنامج Gossips، والتي صرحت من خلاله أنها رقم 3 في حياة محمد فراج.

بسنت شوقي: أنا رقم 3 في حياة محمد فراج

قالت الفنانة بسنت شوقي خلال حديثها في برنامج Gossips، إن علاقتها بالفنان محمد فراج قوية بشكل كبير، وبالرغم من ذلك إلا أنها رقم 3 في حياته، إذ أنه يعشق النادي الأهلي كثيرا، ويفضله على الكثير من الأشياء المهمة في حياته، كما يحرص على مشاهدة المباريات الخاصة به بشكل دوري.

وأضافت «شوقي» خلال حديثها عن الفنان محمد فراج، أنه يأتي في المرتبة الثانية في حياته عشقه لـ «الأرز الأبيض»، إذ أنها أكلته المفضلة على الإطلاق، مشيرة إلى أنها تأتي في المرتبة الثالثة في حياته، وأن النادي الأهلي والأرز الأبيض في المرتبة الأولى والثانية.

بسنت شوقي توضح حقيقة فارق العمر بينها وبين فراج

وفي لقاء آخر لبرنامج ET بالعربي، أوضحت الفنانة بسنت شوقي أن ما تم تداوله من أخبار خلال الفترة الأخيرة حول فارق السن بينها وبين محمد فراج غير صحيح، إذ أكد الكثير من الجمهور أن بسنت أكبر من فراج، حيث تبلغ من العمر 40 عاما وهو 38 عاما.

وأضافت بسنت شوقي أن كل ما تم تداوله من أخبار غير حقيقة، لافتة إلى أنها أصغر من محمد فراج، كما أنها غير مجبرة على أن تخبر الجمهور بسنها الحقيقي، وتاريخ ميلادها المتداول غير حقيقي.