نصائح لتفادي الإصابة بالأمراض الجلدية في موجة الحر القادمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلنت الهيئة العاملة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل كبير على مدار الـ7 أيام مقبلة، وذلك نظرا لتعرض البلاد لمنخفض الهند الموسمي الذي يسيطر على شمال البلاد، بقيمة ضغط منخفضة كثيرا تصلا إلى 1008 ملي بار، والتي تساعد بشكل كبير في ارتفاع درجات الحرارة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تتعرض البشرة إلى الإصابة بعدد من الأمراض الجلدية التي يعاني منها الكثيرين والفتيات والسيدات بشكل خاص، ونرصد من خلال هذا التقرير عدد من الأمراض الجلدية التي تصيب الكثيرين حتى يتم الحذر منها، وفق حديث استشاري الأمراض الجلدية الدكتورة إيمان سند لـ«الوطن».

الأمراض الجلدية التي تصيب البشرة في ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان سند، إن ارتفاع درجات الحرارة يسبب الكثير من الأمراض الجلدية المخلتفة التي يعاني منها الأشخاص خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة، وفي الغالب تكون تلك الأمراض مرتبطة بالعرق، إذ أن زيادة إفرازات العرق قد تؤدي إلى الإصابة بحمو النيل، بدرجات مختلفة تتوقف على ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، كما أنها ترتبط كثيرا بمحيط البيئة الموجود بها الشخص، ففي حالة إذا كان الشخص يحرص على التواجد في مكان به تكييف هواء، فمن الممكن أن تقل الإصابة بتلك الأمراض الجلدية، والتي تؤدي إلى مضاعفات صحية أخرى منها ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وأضافت «سند»، أن هناك أمراض أخرى قد تصيب مرضى السمنة، والتي من أهمها التهابات مناطق الثنايا خصوصا مع مرضى السمنة، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالهرش والالتهابات.

نصائح لتجنب الإصابة بالأمراض الجلدية مع ارتفاع درجة الحرارة

وجهت استشاري الأمراض الجلدية الدكتورة إيمان سند، عدد من النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض الجلدية مع ارتفاع درجة الحرارة، والتي تتمثل في الآتي:

- يجب الحرص على الاستحمام باستمرار وبمياه باردة، خصوصا في الأيام التي ترتفع بها درجة الحرارة بشكل كبير.

- عند تنشيف المياه بعد الاستحمام يجب استخدام فوطة قطنية، والحرص على التنشيف بطريقة «الطبطبة».

- تجنب أماكن التكدس لأنها تؤدي لانتقال عدوى الأمراض الجلدية بين الكثيرين، كما تزود من خطر الإصابة بها.

- الحرص على استخدام كريمات الترطيب باستمرار لتجنب الإصابة بالأمراض الجلدية، فضلا عن استخدام زيت الزيتون.