حلا شيحة قبل إطلالتها الأخيرة بالحجاب: الدين مش بالشكل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مثل «جوجل»، وذلك عقب ظهورها الأخير برفقة زوجها الداعية معز مسعود، وعلى الفور وعقب نشرها لتلك الصورة وهي مرتدية الحجاب، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حتى تصدرت التريند.

ولم تكن تلك المرة الأولى الذي يثير حجاب الفنانة حلا شيحة الكثير من الجدل، فمنذ أن عادت للفن مرة أخرى، تصدرت التريند كثيرا بسبب ظهورها به ودونه، وحديثها عنه في عدد من اللقاءات التلفزيونية، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز تصريحات الفنانة حلا شيحة عن الحجاب، خلال استضافتها في وقت سابق، ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة القناة الأولى.

أبرز تصريحات حلال شيحة حول الحجاب بعد عودتها للفن

قالت الفنانة حلا شيحة إنها كثيرا ما تستعجب حديث الجمهور والمتابعين عنها وعن حجابها، فهي مؤمنة أن هناك حرية في ارتداء ما يشعر الإنسان براحته فيه، لافتة إلى أن الدين ليس شكل فقط، ولكنه جوهر ومعاملات وأمانة ووفاء وصدق، كما أن هناك أساسيات يجب أن يحرص الإنسان عليها مثل الصلاة.

ولفتت الفنانة حلا شيحة إلى أن الدين لا يقوم على أساس ركن واحد فقط، وهو الحجاب، مشيرة إلى أن أن هناك الكثير من الأركان التي تحرص بشدة على الحفاظ عليها، والتي هي أساس الدين، وخلعها للحجاب لا يؤثر على أي من تلك الأركان الأساسية.

وأضافت حلا شيحة أن الإسلام أكبر من كل تلك الصراعات والمشاجرات التي تحدث بين الجمهور والمتابعين حول حريتها في خلع الحجاب وربط ذلك بالدين، لافتة إلى أن ذلك تصرف شخصي عائد عليها هي فقط، فلا يعني كونها ارتدت الحجاب وخلعته أن ذلك يعطي حق للآخرين التدخل في حريتها الشخصية.