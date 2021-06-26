سيدة تستحم في نافورة وتنثر حولها مليون جنيه: اصطادوا الفلوس بالشبكة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اندفعت سيدة فرنسية نحو النافورة في وسط مدينة ديجون الفرنسية، واستحمت تحت مياهها ونثرت حولها 50 ألف يورو، ما يعادل مليون جنيه مصري، في مشهد أثار ذهول ودهشة من حولها.

وحضرت شرطة منطقة كوت دور في شرق فرنسا، إلى مقر الواقعة للسيطرة على المشهد الغريب، وقاموا باصطياد الأموال من النافورة بواسطة الشباك، وتم جمع مبلغ 44770 يورو، معظمها من فئتي 20 و50 يورو، وفقًا لما ذكرته «روسيا اليوم».

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة، أنه جرت عملية «صيد غريبة» يوم الخميس بعد الظهر، في نافورة في الساحة المركزية، إذ وجدت امرأة واحدة تستحم محاطة بما يقرب من 50 ألف يورو من الأوراق النقدية الصغيرة، وحضر رجال الإنقاذ إلى المرأة، وتم التقاط الأموال بواسطة الشباك.

ورغم المظهر الكوميدي الذي أحاط بعملية إنقاذ السيدة وجمع الأموال، إلا أنها تطلبت المجهود من قبل ضباط الشرطة، وكان عليهم تشكيل طوق أمني لإبعاد الأموال العائمة عن متناول المارة المتطفلين، فيما وصل رئيس مكتب محافظ المنطقة، دانيل افسو، إلى موقع الحادث.

ولا تزال الظروف التي دفعت المرأة البالغة من العمر 51 عاما إلى إلقاء الأموال في النافورة غير واضحة، إلا أن وسائل إعلام محلية تشير إلى أنها تعاني من اضطراب نفسي.