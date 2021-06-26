بعد عدة أشهر من بتر ساقها.. وفاة مصارعة الـ«WWE» ميليسا كوتس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت المصارعة المحترفة ونجمة الـ «WWE» االسابقة، ميليسا كوتس، والتي كانت معروفة في الحلبة باسم «Super Genie» أو «الجني الخارق»، عن عمر ناهز 50 عاما.

وأكدت صديقة «كوتس» وفاتها في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة: «قد يكون هذا أصعب مشاركة نشرتها على الإطلاق.. تلقيت للتو كلمة من تيري سابو برانك، تفيد بأن سوبر جيني ميليسا كوتس توفت يوم الأربعاء»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فوكس نيوز» الإخباري.

وتابع المنشور: «لقد تحدثت أيضًا إلى شقيقها، ج.ر. كوتس، وابنة أختها كاسي.. قالوا لي أن أنشر هذه الأخبار المحزنة»، متابعة: «لن يتلقى سابو مكالمات ويرجى احترام خصوصيتهم في هذا الوقت.. أرجو أن تذكروهم في صلواتكم».

وفي أكتوبر الماضي أنشأت نجمة الـ «WWE» صفحة بعنوان«Go Fund Me»، بعد أن جرى الكشف عن أنها بحاجة إلى بتر ساقها بسبب انسداد الشرايين التي تمد الدم إلى أسفل ساقها اليسرى تمامًا بسبب الجلطات الدموية، وبالفعل خضعت لعملية البتر ​في عام 2020، لكن لم يتم الكشف عن سبب رسمي للوفاة حتى الآن.

بدأت كوتس، المولودة في كندا، مسيرتها المهنية في المصارعة عام 2002. كانت أيضًا لاعبة كمال أجسام، وانضمت إلى قائمة WWE في عام 2005.

ونعتها نجمة الـ «WWE» بايلي، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «لقد خضت أول مباراة لي ضد ميليسا كواتس.. هناك دائمًا اتصال دائم شكرًا لك على كونك لطيفة.. لن أنساك حقًا»، بينما قالت المصارعة ناتاليا: «أفكر في ميليسا كواتس اليوم، أنا حزينة لسماع خبر وفاتها.. كانت ميليسا دائمًا لطيفة جدًا مع كل من قابلتهم وكان لها قلب كبير.. قالت إن هذه كانت صورتها المفضلة لنفسها.. أنت محبوبة وغير قابلة للنسيان ميليسا».