6 أسباب لآلام الرقبة.. أحدهم يرتبط بالأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الرقبة، وهي حالة لا تسترخي فيها عضلات الرقبة، مما قد يسبب الألم وتشنجات العضلات والصداع، وهذه الحالة لها العديد من الأسباب المحتملة، من مشاكل المفاصل إلى التهاب الأعصاب.

ويمكن أن يعاني الأشخاص من أنواع مختلفة من آلام الرقبة، والتي يمكن أن تكون مصحوبة بأعراض مختلفة، فتُظهر الدراسات أن 71 بالمائة من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من آلام الرقبة في مرحلة ما من حياتهم.

وقد يصاب البعض بآلام الرقبة لعدة أسباب نستعرضها خلال السطور التالية وفقًا لموقع health.kompas.

1. ضعف الموقف

يمكن أن يؤثر الوضع السيئ على عضلات الرقبة، فالأشخاص الذين يجدون أنفسهم منحنين على الكمبيوتر أو منحنين على كرسي طوال اليوم قد يعانون من آلام في الرقبة بعد فترة، فوجدت دراسة بعنوان "العلاقة بين وضعية الكتف المستديرة ومؤشرات الإعاقة في الرقبة ودرجة وضعية الرأس الأمامية" شملت 126 طالبًا جامعيًا وجود علاقة بين وضعية الرأس الأمامية وزيادة آلام الرقبة والإعاقة.

لا يؤدي التراخي في الكمبيوتر إلى تحريك الرأس للأمام فحسب، بل يجبر الرقبة أيضًا على الانحناء معه، قد يؤدي هذا التراخي إلى شد عضلات مؤخرة العنق ، مما يؤدي إلى الألم والالتهاب.

2. النوم في وضع خاطئ

يمكن أن تؤثر وضعية النوم على وضعية الشخص، فيميل الأشخاص الذين ينامون على بطونهم إلى إراحة جانب واحد من وجههم على الوسادة، كما يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى إرهاق عضلات هذا الجانب من الرقبة.

ويمكن للنوم على وسادة كبيرة أن يرفع الرأس لأعلى مما يجبر الرقبة على الانحناء للأمام. البقاء في هذا الوضع طوال الليل يمكن أن يسبب آلام الرقبة في صباح اليوم التالي.

3. حركات الرقبة المتكررة

الأشخاص الذين يؤدون حركات متكررة على مدار اليوم قد يعانون من اضطرابات الحركة المتكررة، في حين أن هذه الاضطرابات تحدث عادةً في اليدين والمعصمين والكتفين، إلا أنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الرقبة، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، بدون علاج، يمكن أن تسبب اضطرابات الحركة المتكررة الألم والتورم وحتى تلف الأنسجة الدائم.

4. طحن الأسنان

صريف الأسنان هو حالة عندما يطحن الشخص أسنانه أو يضغط عليها أثناء نومه، يؤدي صرير الأسنان أو صريرها إلى الضغط على عضلات الفك والرقبة ، مما قد يؤدي إلى توتر الرقبة والألم والصداع.

5. الإصابات

يمكن لأي شخص إصابة عضلات رقبته إذا قام برفع أوزان ثقيلة أو تعرض للإصابة من حادث سيارة، يمكن أن يتسبب هذا النوع من الإصابات في إجهاد عضلي خفيف إلى شديد، مما قد يتطلب علاجًا طبيًا أو علاجًا طبيعيًا، فتسبب سلالات العضلات غير المعالجة آلامًا مستمرة في الرقبة وحتى تلفًا دائمًا يقلل من نطاق الحركة والمرونة في الرقبة.

6. الإجهاد

الإجهاد له تأثير قوي على الجسم كله، فعندما يشعر الدماغ بالتوتر، فإنه يشير إلى إطلاق العديد من الهرمونات، مثل الكورتيزول والإبينفرين، وتعمل هذه الهرمونات على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وتقوية العضلات.

عندما يتعرض الشخص للإجهاد بشكل منتظم، تظل عضلاته متوترة وتتقلص لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى آلام في الرقبة والكتف.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 بعنوان "مستويات النشاط البدني والرفاهية والتوتر والصحة المصنفة ذاتيًا لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي والصداع المصاحب للتوتر وآلام الرقبة" التي شملت 148 شخصًا يعانون من الصداع النصفي، ما يقرب من 67 بالمائة من المشاركين كما كان يعاني من صداع التوتر وآلام الرقبة، أبلغ هؤلاء الأشخاص أيضًا عن مستويات أعلى من الإجهاد، ومشاركة أقل في النشاط البدني، وصنفوا صحتهم على أنها سيئة.