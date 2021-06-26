ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من البطيخ يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البطيخ من الفواكه الصيفية التي يقبل الكثير من الأشخاص على تناوله، وذلك لمذاقه المميز ولاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوبا منه يوميا؟.. هذا ما نستعرضه وفق ما جاء في موقع "stylecraze".

- إنقاص الوزن:

نظرًا لأنه يتكون من الماء والمعادن وكمية ضئيلة من الدهون، لذا يعد خيارا فعالا إذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن.

- التقليل من التعب والتوتر والقلق:

يحتوي عصير البطيخ على نسبة عالية من فيتامين ب 6، الذي يساهم بشكل كبير في التقليل من التعب والتوتر والقلق.

- مكافحة الشيخوخة:

من أفضل فوائده هو منع ظهور علامات الشيخوخة، وذلك لاحتوائه على اللايكوبين، الضروري لصحة البشرة، حيث تعمل مضادات الأكسدة إلى تقليل الجذور الحرة من الجسم، وتأخير عملية الشيخوخة بشكل فعال.

- مصدر جيد للطاقة:

يعد مصدرا ممتازا للطاقة، نظرا لاحتوائه على الأملاح (الصوديوم والبوتاسيوم) والمعادن والكربوهيدرات، التي تحافظ على ترطيب الجسم وتحسين مستويات الطاقة لديك.

- طرد السموم من الجسم:

كونه مصدر جيد للألياف، لذا تناوله مفيد جدًا في عملية الهضم، بالإضافة إلى يساعد محتواه من الماء على طرد السموم من الجسم.

- يعالج مشاكل البشرة:

إنه مفيد جدًا للبشرة ويزيل الدهون الزائدة من الجلد، مما يعالج العديد من مشاكل الجلد مثل حب الشباب والبثور.

- مرطب طبيعي:

يمكن أن يعمل عصير البطيخ كمرطب طبيعي وتونر للوجه، ويحافظ على توهج البشرة، وترطيبها جيدًا.

- يحافظ على ضغط الدم:

نظرًا لأنه يحتوي على نسبة جيدة من الإلكتروليت، فإنه يحافظ على مستوي ضغط الدم، ويعيده إلى طبيعته بكفاءة.