5 علامات تدل على أنك تعرضت بالفعل لنوبة قلبية صامتة دون أن تدرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد النوبة القلبية الصامتة من المشاكل الصحية الخطيرة، وهي مثلها مثل أي نوبة قلبية أخرى، حيث يمنع الانسداد تدفق الدم الكافي إلى القلب، ما يعد سببًا رئيسيًا للوفاة في بعض الحالات

وتقول كلية الطب بجامعة هارفارد إن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية لا يدركون ذلك في ذلك الوقت، خاصة وأنه لا يتم تشخيص ما يسمى بالنوبات القلبية الصامتة إلا بعد الحدث عندما يكشف تسجيل النشاط الكهربائي للقلب، ليعد أمر خطير، لأن النوبة القلبية غير المعالجة يمكن أن تسبب ضررًا لا رجعة فيه للقلب أو تكون قاتلة.

في الشهر الماضي ، وجدت دراسة دنماركية أن 1 من كل 4 نوبات قلبية قد تظهر مع أعراض غير نمطية يمكن التخلص منها بسهولة أو الخلط بينها وبين الاضطرابات الأخرى، وفيما يلي خمسة من أكثرها شيوعًا، وفقًا لموقع eatthis.

1 انزعاج خفيف في صدرك

لا تُعلن النوبات القلبية عن نفسها دائمًا بالأعراض التقليدية للألم الشديد في الصدر، فنصف النوبات القلبية فقط تظهر بهذه الطريقة، كما تقول كلية الطب بجامعة هارفارد، بدلاً من ذلك، قد تشعر فقط بعدم الراحة أو الضغط أو الضيق أو الانضغاط في منطقة الصدر.

2 آلام الرقبة أو الفك

يمكن أن يكون الألم في الذراع أو الفك علامة خفية على وجود مرض في القلب خاصة عند النساء، في الفك، يمكن الشعور بالألم في المنطقة اليسرى السفلية، قد يأتي هذا الألم فجأة، أو يوقظك في الليل، أو يبدأ أو يزداد سوءًا مع ممارسة الرياضة.

3 ـ دوار أو تعب

يعاني القلب التالف من مشكلة في الحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ والدوران بكفاءة في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الدوار أو الدوخة أو التعب، النساء معرضات بشكل خاص لهذه الأعراض، إذا كنت تعاني من إرهاق أو دوار غير مبرر، فمن الجيد أن تقوم بفحصه.

4 - الغثيان

لا يمكن دائمًا أن يُعزى الغثيان إلى شيء أكلته أو ارتجاع الحمض - فالغثيان هو أحد أعراض النوبة القلبية التي يتم التغاضي عنها بشكل شائع، كما تقول كريستين هيوز، طبيبة طب الطوارئ الحاصلة على شهادة البورد ومقرها في شيكاغو، هذا ينطبق بشكل خاص على النساء وكبار السن ومرضى السكري.

5 ضيق في التنفس

إذا كنت تعاني من ضيق متكرر في التنفس دون الشعور بعدم الراحة في الصدر، فيجب عليك فحص قلبك، ففي بعض الحالات، يمكن أن يحدث هذا بسبب الوذمة الرئوية، وهي حالة تمتلئ فيها الرئتان بالسوائل بعد تضرر أنسجة القلب بسبب نوبة قلبية، قد يعتقد الأشخاص المصابون بالربو أن هذا يؤدي إلى تفاقم تلك الأعراض، في حين أنه في الواقع أكثر خطورة، ولكي تعيش حياتك بصحة أفضل، لا تفوت السبب الأول للسرطان "المميت".