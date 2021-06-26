كيف تستخدم الموز لفقدان أو زيادة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن يساعدك أسلوب الحياة السليم مع عادات الأكل الصحية والتمارين الرياضية في إنقاص أو زيادة الوزن، لكن هل تعلم أن الموز فاكهة تكسبك الوزن بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية، ولكن عندما يتم تناوله بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يساعد في إنقاصه؟

لذا نستعرض لكم كيفية استخدام الموز لفقدان أو زيادة الوزن، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1- لإنقاص الوزن:

يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن فقط عندما يكون لديك بالطريقة الصحيحة، ويعتبر الموز الذي لم ينضج تمامًا أفضل الخيارات للتخلص من الدهون، حيث يحتوي على كمية أقل من السكر مقارنة بالموز الناضج.

ويمكن أن يساهم تناول كمية صغيرة من هذه الأنواع في إنقاص الوزن، مع ضرورة التأكد من أنه ليس نيئًا تمامًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات، حيث يجب أن يكون في المرحلة المتوسطة، لا نيئًا ولا ناضجًا.

ونظرًا لأن الموز مليء بالألياف، سيجعلك تشعر بالشبع، ويبطئ عملية الهضم ما سمنعك من الإفراط في تناول الطعام، مع الحرص على تجنب تناوله يوميًا ، بدلاً من ذلك، تناوله ثلاث مرات في الأسبوع لنتائج فعالة في إنقاص الوزن.

الطريقة الصحيحة للحصول على نتيجة فعالة

يمكنك تقطيع ثمرة من الموز، وإضافة نصفها إلى طبق الكورن فليكس، أو تقطيعها مع فواكه موسمية أخرى لعمل طبق فاكهة مفيد.

أيضًا تحضيره عصير لإنقاص الوزن، عن طريق مزج نصف ثمرة مع نصف كوب من الحليب قليل الدسم وملعقة كبيرة من بذور الشيا.

2- لزيادة الوزن:

بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون دائمًا عن طرق لزيادة الوزن بطريقة صحية، يمكن أن تصبح هذه الفاكهة خيار فعالا لذلك، نظرا لأنها مصدر ممتاز للكربوهيدرات والسعرات الحرارية، والتي يمكن أن تساعدك على زيادة الوزن بشكل طبيعي، حيث تحتوي ثمرة واحدة متوسطة الحجم على 105 سعرات حرارية و27 جرامًا من الكربوهيدرات.

ويحتوي الموز الناضج تمامًا على المزيد من السكر مقارنة بالموز غير الناضج، لذا يجب تناول دائمًا الموز الناضج تمامًا لزيادة الوزن، لكن إذا كنت مريضًا بداء السكري، فتجنب تناول الموز الناضج، وذلك لأنه قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الطريقة الصحيحة للحصول على نتيجة فعالة

يستخدم عدد من الأشخاص الموز لعمل مشروب بعد التمرين، إنه لا يجدد الطاقة المفقودة فحسب، بل أنه يمكن أن يساهم في زيادة الوزن.

و لتحضير العصير، يمكنك مزج ثمرة من الموز ناضجة مع نصف كوب من حليب اللوز، وملعقة كبيرة من الشوفان، وملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني، وملعقة واحدة من بروتين اللبن، وملعقة كبيرة من العسل، و4 حبات تمر، ويمكنك تزيين هذا العصير بالمكسرات المقطعة ويمكن بسهولة تناول هذا العصير اللذيذ على الإفطار أو في المساء.