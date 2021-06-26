احذرها.. 7 مشاكل صحية يمكن أن تكشف عنها "الزُغطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الفواق أو "الزُغطة" تعتبر من ألغاز أجسامنا التي لم يتم اكتشاف أسبابها بالكامل بعد، في حين أنها تحدث بسبب الانقباضات اللاإرادية للحجاب الحاجز لدينا، فإن الصوت الشائع لها هو نتيجة لانغلاق الحبال الصوتية لدينا.

بشكل عام، لا تستمر "الزُغطة" لفترة أطول ولكن عندما تستمر لأكثر من 48 ساعة، فإنها تصبح مصدر قلق، في حين أن الفواق يمكن أن يكون ناتجًا عن شيء مثل شرب الكثير من الصودا، يمكن لـ"الزغطة المزمنة"، أن تشير إلى وجود مشكلة صحية.

إليك 7 مشاكل صحية يمكن أن تكشف عنها "الزُغطة المزمنة"، وفقا لموقع timesofindia.

مشاكل الأعصاب

نظرًا لأن "الزغطة" ناتجة عن تقلصات الحجاب الحاجز، فإن أي تهيج أو تلف في الحجاب الحاجز أو العصب المبهم يمكن أن يؤدي إلى مشكلة الفواق، ترتبط هذه الأعصاب بالحجاب الحاجز، وبالتالي يمكن أن تؤثر على الفواق، يمكن أن تؤدي عوامل مختلفة إلى تهيج تلك الأعصاب مثل:

إحساس دغدغة على طبلة الأذن بسبب الأوساخ أو الشعر

بناء ورم على رقبتك

وجع الحلق أو التهاب الحنجرة

التهاب رئوي

أمراض الجهاز العصبي

نظرًا لأن الفواق "الزغطة" يحدث بسبب الأنظمة المعقدة التي تنطوي على الجهاز العصبي المركزي والمحيطي لدينا، فإن أي نوع من العدوى أو المشاكل التي تؤثر على الجهاز العصبي قد تنعكس أيضًا في الفواق المزمن لدينا، يمكن أن يؤدي أي خلل في الدماغ أيضًا إلى الفواق حيث يتحكم الدماغ في التنفس، بعض الاضطرابات التي قد تؤدي إلى الفواق هي:

تصلب متعدد

إصابة الدماغ

اضطرابات مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا

السكتة الدماغية وأورام المخ

إصابات الحبل الشوكي

نوبات جذع الدماغ

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن تؤدي أي مشكلة تتعلق بالمعدة أو الأمعاء أو الكبد أو البنكرياس إلى الفواق، تتضمن الأسباب العامة في كثير من الأحيان مشاكل في الأكل والشرب مثل شرب الكثير من الصودا، والإفراط في تناول الطعام، وتناول الطعام بوتيرة سريعة أو حتى امتصاص الحلوى، وبالتالي، يمكن توقع الفواق نتيجة المشاكل التي تشمل معدتنا، فيما يلي بعض الأمراض التي يمكن أن تسبب الفواق:

قرحة المعدة

اليرقان

كوليرا

التهاب الزائدة الدودية

مرض كرون

مشاكل التمثيل الغذائي والأدوية

يمكن أن تظهر المشكلات الأساسية في الجسم في شكل الفواق، في كثير من الأحيان، تؤدي بعض الأدوية أيضًا إلى حدوث الفواق كأثر جانبي، يمكن سرد بعضها:

السكري

اضطرابات الكلى

المنشطات والمهدئات

الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي

خلل في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في دمائنا

العمليات الجراحية

قد تؤدي العديد من العمليات الجراحية التي تشمل مناطق من الجسم والتي قد تؤدي إلى استجابة الفواق إلى إجراء عملية جراحية بعد العملية، قد تؤدي العمليات الجراحية التي تشمل الجهاز العصبي أو الدماغ أو مناطق الجهاز الهضمي أو الحجاب الحاجز إلى حدوث هذه الاستجابة عن طريق الخطأ.

مشاكل القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يكون الفواق نتيجة لمشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والالتهابات، يمكن أن يكون أيضًا علامات تحذيرية لنوبة قلبية، بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يكون السرطان أيضًا سببًا أساسيًا للفواق المزمن.

الاضطراب العاطفي

يمكن أن يؤدي الضيق العاطفي في شكل القلق أو الاكتئاب أيضًا إلى الفواق.

الخلاصة

في حين أن هذه يمكن أن تكون الأسباب المحتملة للفواق المزمن، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى استشارة الطبيب لتأكيد أيهما يمكن أن يكون، نظرًا لأن السبب يمكن أن يتراوح من شيء مثل الإفراط في تناول الطعام إلى شيء مثل السرطان، وللتأكد من ذلك، ستحتاج إلى طبيب يمكنه إخبارك بالسبب وراء الفواق عن طريق تقييم حالتك عن طريق فحص الأعراض الأخرى التي قد تواجهها، يمكن للفواق المزمن أن يشير إلى مشاكل صحية كامنة ولا ينبغي إهمالها.