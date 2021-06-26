منها تحسين صحة القلب.. 8 فوائد صحية مذهلة لـ"الرقص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء كنت تبلغ من العمر 7 سنوات أو 70 عامًا، فإن الرقص هو أفضل تمرين ممتع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو أي عامل آخر، هناك عدد لا يحصى من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية والعاطفية إذا كنت مستعدًا لذلك.

إليك 8 فوائد صحية مذهلة لـ"الرقص"، نستعرضها وفقا لما جاء في موقع timesofindia.

يحسن صحة قلبك

الرقص هو أفضل طريقة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يجعل معدل ضربات القلب ثابتًا ويقلل من خطر الإصابة بفشل القلب، عندما تمارس تمارين القلب والأوعية الدموية، ستشعر بتحسن في قدرتك على التحمل ولن تشعر بضيق في التنفس.

يحسن المرونة

يعد وجود مفاصل وعضلات مرنة أمرًا مهمًا للابتعاد عن إصابات الحياة اليومية في العظام والعضلات ويساعد أيضًا في تخفيف آلام المفاصل، يجعلك الرقص مرنًا، مما يمنع الصلابة التي تمنعك من أداء العديد من الأشياء في أنشطتك اليومية التي يرغب جسمك في القيام بها.

يساعد في التوازن والقوة

إذا بدأت الرقص في سن مبكرة، فلن تواجه مشكلة التوازن وستكون قادرًا على المشي بشكل طبيعي حتى مع تقدمك في العمر، هذا لأنك كنت ستبني هذا الاستقرار في جسمك والذي سيساعدك على المدى الطويل في الحصول على تحكم أفضل.

تمرين رائع للدماغ

يقوي الرقص ذاكرتك ويمنعك من الإصابة بضعف الذاكرة أو الخرف مع تقدمك في العمر، إنه شكل ممتاز من التمارين الذهنية.

يقلل التوتر

الرقص هو وسيلة مذهلة للتخلص من التوتر، إذا كنت تشعر بالإحباط أو التوتر أو القلق أو حتى الاكتئاب، فحاول الرقص، يريح جسمك ويهدئ مزاجك، ليس عليك حتى أن تعرف كيف ترقص، للقيام بذلك، فقط قم بهز جسدك كما تريد على إيقاع الموسيقى لترى كيف ستتلاشى كل ضغوطك.

يساعد في إنقاص الوزن

الرقص يحرق السعرات الحرارية، يحرق الشخص العادي 300-800 سعرة حرارية في الساعة من الرقص ويعتمد ذلك على وزنك وكثافتك وأسلوب الرقص الذي تؤديه، يساعد شكل الرقص الهوائي، في هذه الحالة، تمامًا مثل الطريقة التي يساعد بها الركض أو ركوب الدراجات في إنقاص الوزن.

يخفض الكوليسترول السيئ

يساعد الرقص في السيطرة على الدهون التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

يسبب الفرح والسعادة

يقولون أن الضحك هو أفضل دواء وأن البقاء سعيدًا يجنبك نصف مشاكلك الصحية، الرقص يجلب الفرح والسعادة، وبالتالي يحسن صحتك العاطفية والعقلية.