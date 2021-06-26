الامارات | علامات مبكرة تدل على الإصابة بالنقرس

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة تدل على الإصابة بالنقرس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لطب الباطنة بأنه يمكن الاستدلال على الإصابة بالنقرس مبكراً من خلال زيادة مستوى حمض اليوريك في الدم. وعادة ما تصيب آلام النقرس الحادة إصبع القدم الكبير، أو الركبة، أو أصابع اليد، والتي قد تصاب بالتورم والاحمرار أيضاً.

وأوضحت الجمعية أن الرجال وكبار السن، الذين تتراوح أعمارهم من 40 إلى 60 عاماً، هم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس، بالإضافة إلى الأشخاص، الذين يعانون من زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول، وكذلك مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

وتتسبب العادات الغذائية الخاطئة في زيادة نسبة حمض اليوريك في الجسم، مثل الإكثار من الوجبات الدسمة، والأغذية الغنية بالبيورين، مثل اللحوم والنقانق والكلى والكبد

يشار إلى أن مرض النقرس يحدث نتيجة لاضطراب عملية أيض مادة «البيورين» اللازمة لبناء خلايا جديدة والموجودة في كل خلايا الجسم وفي بعض الأطعمة، كما أن الجسم يتخلص من مادة «البيورين»، التي لم يستفد منها، ما يتسبب في نشوء حمض اليوريك، والذي من المفترض أن يتخلص منه الجسم بشكل تام، ولكن هذا لا يحدث لدى البعض، ما يؤدي إلى زيادة مستوى حمض اليوريك لديهم.

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