كورونا اليوم: لقاحات فعالة ضد متغير دلتا.. و5 أعراض تكشف إصابة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا. "الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

لقاحات فعالة ضد متغير دلتا بكل تأكيد يمثل التطعيم ضد فيروس كورونا أهمية قصوى لتجنب مخاطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19، لذلك نستعرض قائمة اللقاحات الفعالة ضد المتغير الجديد لكورونا دلتا بلس، وفقا لموقع timesofindia. لقاحا كوفاكسين وكوفيشيلد فعالان ضد متغير دلتا، ولقاح سبوتنيك " Sputnik V" يحمي الأفراد من جميع متغيرات كوفيد المعروفة، كما يمكن أن يقلل لقاح فايزر من مخاطر الاستشفاء الناتجة عن متغير دلتا. 5 أعراض تكشف إصابة طفلك إذا كنت تشتبه في ظهور أعراض كورونا عند الأطفال، فإليك 5 علامات تحسم الإصابة وفقا لموقع timesofindia.

الأعراض هي: التهاب الحلق والسعال، التعب وآلام العضلات، حمى وقشعريرة، الإسهال وآلام المعدة، طفح جلدي واحمرار العينين.

دراسة: مرضى كورونا ربما أكثر عرضة للإصابة بشلل الوجه النصفي مقارنة بمن يتلقون اللقاح

توصلت دراسة جديدة إلى أن شلل الوجه النصفي كان من الآثار الجانبية النادرة للقاحات "كوفيد-19"، لكنه في الواقع أكثر شيوعا لدى أولئك الذين يصابون بالمرض. ووجد الباحثون في مستشفيات جامعة كليفلاند ميديكال سنتر وكلية الطب بجامعة Case Western Reserve، أن مرضى الفيروس التاجي كانوا أكثر عرضة سبع مرات للإصابة بالشلل الوجهي مقارنة بأولئك الذين طُعّموا ضد المرض، وفقا لروسيا اليوم. دراسة: أول حالة كورونا ربما ظهرت بالصين في أكتوبر 2019 أشارت دراسة جديدة إلى أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 ربما بدأ الانتشار في الصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد. واستخدم باحثون من جامعة كنت البريطانية أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس كورونا المستجد (سارس-كوف-2) ظهر أول مرة في الصين خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2019، وفقا لبحثهم المنشور في دورية (بلوس باثوجينز)، وفقا لرويترز.