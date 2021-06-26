المسابقة تنطلق خلال أيام.. كيف يتم اختيار ملكة جمال مصر 2021 وما شروطها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مسابقة ملكة جمال مصر لعام 2021، وذلك بعد غلق باب التقديم في المرحلة الأولى أمس الجمعة 25 يونيو.

ومن المقرر أن تشارك الفنانة حورية فرغلي كإحدى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال مصر بنت مصر 2021، وفقا لما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومع اقتراب انطلاق المسابقة، يستعرض الخليج 365 كيف يتم اختيار ملكة جمال مصر 2021 وما شروطها؟.. وفقا للدكتورة آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر 2021، ورئيسة لجنة التحكيم.

شروط التقدم لمسابقة ملكة جمال مصر 2021

حددت رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر 2021، شروط التقديم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وهي:

- أن تكون المتقدمة خريجة جامعة.

- أن تجيد اللغة الإنجليزية.

- يتراوح عمرها من 20 إلى 29 عامًا.

- ألا يقل طولها عن 160 سم.

- أن يكون وزنها مناسبا لطولها.

- أن تتمتع بالجمال الطبيعي.

- أن تكون مثقفة تجيد التحدث.

- أن تتجنب ارتداء العدسات.

كيف يتم اختيار ملكة جمال مصر 2021

وعن كيفية اختيار ملكة جمال مصر 2021، أضافت آمال رزق: " في المرحلة الأولى طلبنا من المتقدمات إرسال فيديو مدته دقيقة (عربي أو إنجليزي)، يتضمن الحديث عن إحدى الموضوعات الثلاثة المتمثلة في: "ما المشروع الذي يمكنك القيام به لخدمة الوطن حال فوزك"، "لو تقدري تغيري حاجة واحدة في العالم هتبقى إيه وليه"، "من وجهة نظرك إيه أكبر مشكلة في مواقع التواصل الاجتماعي تواجه مصر"، من أجل اختبار مدى ثقافتهن".

وتابعت: "بعد الإعلان عن الشروط تلقينا طلبات تقديم من حوالي 2800 فتاة، وتم قبول 200 فقط كمؤهلين للمرحلة التالية، وهي مرحلة الأداء أو الـ Casting، للمتسابقات وستكون يومى 2 و3 يوليو بأحد فنادق القاهرة، وفي هذه المرحلة نعرض عليهن بعض الأسئلة وجها لوجه كاختبار إضافي".

وأكملت "آمال": "بعد ذلك سيتم تصفيتهن، ثم تبدأ رحلة اختيار ملكة جمال مصر 2021 miss Egypt لمدة شهر ونصف أو شهرين، تتخلل هذه المدة اختبارات اللياقة البدنية ومسابقة المواهب ومسابقة تصميم فستان في السبعينات أو الخمسينات، ثم مسابقة الثقافة وهي أن كل متسابقة تصمم فستانا يمثل الثقافة المصرية".