هل تشتبه في ظهور أعراض كورونا عند الأطفال؟.. إليك 5 علامات تحسم الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن لقاحات كورونا للأطفال لا تزال في وضع التطوير إلى حد كبير، يظل علاج الأطفال المصابين بكوفيد بعد معرفة التشخيص المبكر عبئا كبيرا.

يواصل الأطباء التأكيد على أن الأطفال، مثلنا مثل البالغين، يحتاجون إلى تشخيص مبكر ومساعدة في الوقت المناسب ليس فقط لمحاربة كوفيد، ومن ثم، لا ينبغي على الآباء الاستمرار في حماية الأطفال من التعرض المحفوف بالمخاطر فحسب، بل يجب عليهم أيضًا البحث عن أي أعراض مشتبه بها، منذ الأيام الأولى.

إذا كنت تشتبه في ظهور أعراض كورونا عند الأطفال، فإليك 5 علامات تحسم الإصابة وفقا لموقع timesofindia.

التهاب الحلق والسعال

في حين أن الأطفال أكثر عرضة للمعاناة من الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي، فإن السعال المزعج وتغير الصوت والتهاب الحلق يمكن أن تكون علامات على التهاب الجهاز التنفسي العلوي الناجم عن كورونا، شجع الأطفال على الغرغرة وتناول البخار واستخدام شراب مضاد للسعال بعد استشارة الطبيب.

قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من سيلان الأنف أو الحكة أو الاحتقان أو المعاناة من حاسة الشم المتغيرة.

التعب وآلام العضلات

تعد آلام العضلات والصداع من أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها، يقترح الأطباء أيضًا أن الالتهاب الناجم عن الفيروس يمكن أن يتسبب أيضًا في ظهور أعراض مماثلة لدى الأطفال الأصغر سنًا، بصرف النظر عن الألم، يمكن للأطفال أيضًا تجربة انخفاض في مستويات الطاقة، أو الخمول، أو النعاس، أو التعب، إذا كان هناك اشتباه في تعرضهم لـ كوفيد-19.

عند الأطفال والرضع، يمكن أيضًا أن يظهر التعب والألم من خلال مشاكل سلوكية غير عادية.

حمى وقشعريرة

يمكن للأطفال تسجيل حمى قد تصل إلى 38 درجة مئوية عندما يصابون بـ كورونا، في حين أن ارتفاع درجة الحرارة بشكل معتدل شائع أيضًا في الأمراض الفيروسية الروتينية الأخرى المنتشرة في الدورة الدموية ، يمكن أن تكون حمى كوفيد مصحوبة بقشعريرة وألم وضعف.

الإسهال وآلام المعدة

كما أصبح واضحًا، يمكن أيضًا ربط أعراض العدوى المعدية المعوية الحادة بمعركة كوفيد المشتبه بها، بالنسبة للأطفال، يمكن أن تكون بعض الأعراض المزمنة الشائعة هي الغثيان، وتشنجات في البطن، وتقرحات في تجويف الفم، يمكن للأطفال أيضًا أن يفقدوا شهيتهم، أو يشعرون بالضعف، أو يعانون من اضطراب في المعدة، أو يظهرون عدم القدرة على ابتلاع أو تناول الطعام.

طفح جلدي واحمرار العينين

لطالما تم الحديث عن الأعراض الجلدية المتعلقة بـ كوفيد-19، في حين أن الأطفال قد لا يصابون بعدوى خطيرة، أو يكون لديهم أعراض أقل مقارنة بالبالغين، إلا أنهم غالبًا ما يظهرون علامات التهاب على مستوى الجلد خلال الأيام الأولى، أو حتى أيام ظهور الأعراض، يمكن رؤيتها على شكل بثور، احمرار، طفح جلدي، حكة في الجلد، احمرار وحكة في العينين، تورم، قد يتطلب اللون المزرق على الشفاه أو تغير لون الجلد مزيدًا من الاهتمام.