دلتا بلس: إليك قائمة اللقاحات الفعالة ضد المتغير الجديد لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بات متغير دلتا بلس Delta Plus ، لفيروس كورونا، والذي ظهر في الهند، يشكل خطرا أكبر في طريق محاربة كوفيد-19، حيث تم اعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق، بسبب زيادة قابلية الانتقال، وارتباط أقوى بمستقبلات خلايا الرئة، وتقليل محتمل في استجابة الجسم المضاد وحيدة النسيلة.

بكل تأكيد يمثل التطعيم ضد فيروس كورونا أهمية قصوى لتجنب مخاطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19، لذلك نستعرض قائمة اللقاحات الفعالة ضد المتغير الجديد لكورونا دلتا بلس، وفقا لموقع timesofindia.

أهمية لقاحات كوفيد وسط ظهور المتغيرات

حتى الآن، اللقاحات هي أملنا وسلاحنا الوحيد ضد فيروس SARs-COV-2 ومتغيراته، من المعروف أن أحد أكثر المتغيرات فتكًا وعدوى لـ كوفيد-19، وهو نوع دلتا، يتسبب في إحداث الفوضى في العالم، ومع ذلك، يُقال إن متغير دلتا قد تحور إلى سلالة أخرى تُعرف باسم متغير دلتا بلس Delta Plus ، تم اكتشافها في أجزاء من ولاية ماهاراشترا وكيرالا ومادهيا براديش في الهند.

نظرًا للوضع الحالي، تزداد أهمية مشاركة الأشخاص في حملات التطعيم ومحاولة الحصول على مستوى معين على الأقل من الحماية ضد الفيروس.

ما مدى فعالية اللقاحات ضد متغيرات كوفيد الجديدة؟

عندما تمت تجربة اللقاحات ودراستها إكلينيكيًا، تم تطويرها وفقًا لسلالة كوفيد الأصلية، أي متغير ألفا.

لذلك، فإن متغير دلتا والمتغيرات الجديدة الناشئة لديها القدرة على تجاوز الأجسام المضادة التي تطلقها اللقاحات، وفقًا للخبراء، أثار العلماء أيضًا مخاوف من أن المتغيرات الأحدث تحتوي على خصائص تساعدهم على الهروب من المناعة وتساعدهم في تفادي الحماية التي يحركها اللقاح أيضًا.

ومع ذلك، ادعت الدراسات أن بعض لقاحات كوفيد يمكن أن تثبت فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة بما في ذلك متغير دلتا، فيما يلي قائمة بلقاحات كوفيد الفعالة.

لقاحا كوفاكسين وكوفيشيلد فعالان ضد متغير دلتا

وفقا لوزارة الصحة الهندية فإن لقاحا كوفاكسين وكوفيشيلد التابعين لشركة Bharat Biotech's Covishield في الهند فعالان ضد متغير دلتا، ولكن إلى أي مدى وما هي نسبة الأجسام المضادة التي تنتجها هذه اللقاحات؟، هذا ما يعمل العلماء على اكتشافه.

لقاح سبوتنيك " Sputnik V" يحمي الأفراد من جميع متغيرات كوفيد المعروفة

وفقا لرئيس مركز جاماليا الروسي، الكسندر جينتسبرج، فإن لقاح Sputnik V الروسي الصنع، فعال ضد جميع متغيرات كوفيد المعروفة.

ويضيف جينتسبرج: "تحمي الأجسام المضادة التي تم تطويرها بعد التطعيم بلقاح Sputnik V من جميع متغيرات كوفيد المعروفة اليوم، بدءًا من البديل البريطاني إلى ما يسمى متغير دلتا، والذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند".

يمكن أن يقلل لقاح فايزر من مخاطر الاستشفاء الناتجة عن متغير دلتا

لقاح فايزر، ثبت أنه فعال ضد متغيرات كوفيد، في دراسة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد، نُشرت في مجلة Cell ، قيمت قدرة الأجسام المضادة في الدم من الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كاملة، في محاولة لتحييد متغيرات دلتا شديدة العدوى.

وفقا للدراسة فإن لقاح فايزر سيوفر الحماية ضد سلالة B.1.617 ، الخاصة بمتغير دتا، لكنها حذرت من أن تركيز الأجسام المضادة المعادلة في الدم انخفض، مما قد يؤدي إلى حدوث بعض الالتهابات.

وفقًا لتحليل أجرته مؤخرًا هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) ، وجد أن اللقاحات التي تصنعها شركتا فايزر وأسترازينيكا توفر حماية عالية تزيد عن 90٪ ضد دخول المستشفى الناتج عن الإصابة بمتغير دلتا.