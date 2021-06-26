نصائح كيت وينسلت لبشرة مشرقة من دون مجهود

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 04:36 مساءً - لطالما شكلت النجمات مصدر إلهام للفتيات والسيدات، سواء في مجال العناية بالبشرة أو صيحات الجمال والمكياج والشعر... فالجمال لا يكون دائماً بالوراثة وإنما نتيجة العناية والاهتمام، خصوصاً بالبشرة. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة نصائح نصائح تقدمها كيت وينسلت Kate Winslet لبشرة مشرقة من دون مجهود.



الشاي والكريم المرطب صباحاً

L'Oreal Paris Skincare Age Perfect Cell Renewal



تبدأ النجمة كيت وينسلت يومها بشرب كوب من الشاي الطازج، من ثم تغسل وجهها بالماء البارد، وتضع بعدها الكريم المرطب على وجهها. وهي تستخدم حالياً مرطب الوجه من لوريال L'Oreal Paris Skincare Age Perfect Cell Renewal Skin Renewing Day Cream with SPF 15.

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مكياج طبيعي

مكياج طبيعي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تفضل كيت وينسلت دائماً المكياج الطبيعي الذي يبقي بشرتها تتنفس وعلى طبيعتها، حيث تكتفي بوضع القليل من كريم الأساس والكونسيلر والبلاش على عظمة الخدين، مما يمنحها بشرة مشرقة من دون مجهود يُذكر. إضافة الى ذلك، تعمد الى استخدام مكبس الرموش، ووضع طبقات عدة من الماسكرا، مما يجعل عينيها أكثر سحراً وجمالاً، إضافة الى استخدام القليل من أحمر الشفاه بلون قريب الى لون بشرتها.

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روتين عناية ليلي بسيط بالبشرة

تنظيف البشرة وترطيبها قبل النوم- الصورة من حسابها على انستغرام



تزيل النجمة كيت وينسلت مكياجها بواسطة قطعة قماش دافئة، قبل أن تأخذ حماماً دافئاً تزيل من خلاله أي آثار متبقية للمكياج. وبعد أن تصبح بشرتها نظيفة، تستخدم مجدداً مرطب الوجه، يليه كريم العين الذي يعمل على ترطيب محيط العين ومده بالمغذيات اللازمة، ومكافحة علامات التقدم في السن.

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الراحة والسعادة

إشراقة طبيعية (الصورة من حسابها على إنستغرام)

تعتبر النجمة كيت وينسلت أن بشرة المرأة هي مرآة لما تعيشه، وبالتالي هي تحرص دائماً على أخذ قسط كاف من النوم والراحة، وممارسة التمارين الرياضية التي تساهم في التخفيف من القلق والتوتر، كما تمضي مع أسرتها أوقاتاً تشعرها بالمرح والسعادة، فما يهم كيت وينسلت ليس عدد منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمها وإنما اللحظات الجميلة التي تنعكس إشراقاً وجمالاً على بشرتها.

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